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Обострение ситуации на Донбассе: Порошенко созывает контактную группу
31.01.2017 00:23 — Новости Мира | Tut.by
С 29 января в районе населенного пункта Авдеевка на Донбассе обострилась ситуация: военные и представители самопровозглашенных республик заявляют о нарушении режима прекращения огня, а также о жертвах.
Президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал визит в Германию, где встречался с канцлером Ангелой Меркель. Президент считает, что ситуация в Авдеевке граничит с гуманитарной катастрофой,
Кроме того Порошенко поручил проинформировать о ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра иностранных дел страны Павла Климкина.
«Президент поручил немедленно проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН, австрийское председательство в ОБСЕ, наших партнеров в ОБСЕ, а также наших партнеров в Совете Европы», — сказал Климкин.
Также Порошенко поручил созвать трехстороннюю контактную группу, сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев во время прямого включения из Берлина в эфире
«Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки», — сказал Елисеев.
В Минобороны Украины отметили, что ночью было спокойнее, но утром (30 января) снова началась активная фаза боев.
«Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия», —
Сообщается о жертвах среди военных, однако точное число не называется.
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский
В МИД Украины
«С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться», — отметили в ведомстве.
Там снова озвучили версию о том, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, и обратились к международным партнерам с просьбой усилить давление на Кремль.
В самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, во всем винят украинских военных. Представитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что под обстрелами оказались поселки Васильевка, Михайловка, Озеряновка и Зайцево в Горловке, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Спартак, Яковлевка, Минеральное, Крутая Балка и Жабичево, западная окраина Донецка, аэропорт и южные села: Ленинское, Коминтерново и Саханка, передает
А представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин назвал действия СММ ОБСЕ по фиксации нарушений «режима тишины» недостаточными и призвал миссию сделать все возможное, чтобы Киев прекратил обстрелы.
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Порошенко считает, что ситуация в Авдеевке граничит с гуманитарной катастрофой.
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