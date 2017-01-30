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Трамп отстранил и.о. генпрокурора США за критику своего антимигрантского указа
31.01.2017 06:08 — Новости Мира | Tut.by
Временный глава Минюста и генпрокурор США Салли Йетс, которая была назначена в руководство ведомства при предыдущей администрации Барака Обамы, уволена решением нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщает
Руководить министерством назначен окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.
Как заявил Белый дом, Йетс «предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов». «Госпожа Йетс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечается в заявлении.
Йетс должна была исполнять свои обязанности до момента назначения нового руководителя, однако в понедельник, 30 января, заявила, что отказывается поддерживать указ Трампа об ограничении иммиграции.
В документе, адресованном работникам министерства, Йетс заявила, что не убеждена в законности указа Трампа. По ее словам, она не уверена в том, что проводя в жизнь решение президента, ведомство не нарушит свое обязательство «отстаивать справедливость и право».
Советник Трампа Стивен Миллер выразил несогласие с позицией Йетс. «Я думаю, что это еще одно свидетельство того, насколько политизированной стала наша правовая система», — отметил он.
Ранее Трамп выдвинул на должность главы Минюста — генпрокурора США сенатора-республиканца Джеффа Сешнса. Он пока не утвержден Сенатом Конгресса.
27 января Трамп
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Как заявил Белый дом, Йетс "предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных...
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