27 января 2017 года Дональд Трамп временно запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран — Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали. Трамп объясняет свой самый жесткий указ необходимостью обезопасить границы; оппоненты считают действия президента антиконституционными. В первый же день действия распоряжения в аэропортах США были задержаны почти 200 человек — в том числе обладатели виз и вида на жительство. Многие не смогли даже вылететь в Штаты. Американские СМИ опубликовали десятки историй людей, которые из-за указа Трампа не смогли приехать к родным, вернуться на работу и учебу и даже попасть домой в Европу — потому что даже пересадка в американском аэропорту для них стала проблемой. «Медуза» публикует несколько таких историй.



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Разделенная иракская семья

Cемья аль-Обаиди — муж с женой и пятеро сыновей — жила в Багдаде. Во время войны в Ираке члены семьи помогали американцам; отец держал продуктовую лавку и интернет-кафе на территории одной из американских баз. В 2006 году одного из сыновей похитили боевики «Аль-Каеды», но вскоре отпустили. После этого семья решила бежать в Иорданию, чтобы оттуда перебраться в США. Эмигрировать успела мать, Маха аль-Обаиди, с тремя сыновьями. Отец и еще двое остались в Аммане и собирались переехать в ближайшем будущем. После распоряжения Трампа семья оказалась разделена: отец не может поехать в США, а его жена не может приехать к нему в Иорданию: как граждан Ирака ее с детьми не впустят обратно в Америку.

«Америка забыла о своей ответственности, о том, что должна защищать тех, кто ей помогал, — рассказывает один из сыновей аль-Обаиди, оставшийся в Аммане. — И основанием для этого решения стало только одно: мое вероисповедание. Это дискриминация по религиозному признаку».

Христианская семья из Дамаска, выдворенная из аэропорта Филадельфии

К 25-летней мисс Асали, уроженке Сирии, которая учится на врача в Пенсильвании, должны были приехать родственники. Семья из шести человек — дяди, тети и двоюродные сестры, христиане из Дамаска, — получили иммиграционные визы и утром 28 января прилетели из Катара в Филадельфию. В аэропорту их задержали и через три часа отправили назад в Доху.

«Отец уже поехал их встречать, когда ему позвонили из погранично-таможенной службы и сказали, что родственников не впустят, — рассказывает Асали. — Ему сказали ехать домой, а на вопрос почему, ответили: это конфиденциально, у них не все в порядке с документами».

Известный сирийский правозащитник, застрявший в Стамбуле

Радван Зиаде — директор расквартированного в Вашингтоне Сирийского центра политических и стратегических исследований и сотрудник нескольких американских научно-исследовательских организаций. Он также известен своей правозащитной деятельностью. Зиаде живет в Америке уже десять лет, трое его детей — граждане США. В январе он поехал в Стамбул и теперь не может вернуться обратно.

«Это просто ужасно, — пишет об истории с Зиаде бывший посол США в Москве Майкл Макфол. — В Сирии его преследует Асад, ИГИЛ хочет его убить. Почему Лидер Свободного Мира так с ним обращается? Уважаемые конгрессмены, пожалуйста исправьте эту несправедливость, а также бессчетное количество других».

Биолог из Ирана, которую не пустили на работу в США

Гражданка Ирана Самира Асгари много лет живет в Швейцарии. Здесь она занималась биологией, изучая геномику. Несколько лет назад Самира решила продолжать карьеру в США и получила стипендию, которая позволила бы ей работать в госпитале при Гарвардском университете. Асгари получила визу и отправилась из Женевы в Бостон. После пересадки во Франкфурте ее отказались посадить на рейс в США. Человек, представившийся сотрудником американского консульства, объяснил, что в соответствии с президентским распоряжением граждане Ирана не могут въезжать в Штаты — и посоветовал ей купить обратный билет в Швейцарию.

Я так ждала, когда смогу присоединиться к лаборатории в Бостоне, но меня не пустили на самолет из-за того, что я иранка. Ну как, вам стало безопаснее?

«Я всегда считала, что Америка — это страна возможностей, и если ты готов стать частью этого общества, оно ответит тебе взаимностью, — рассказывает Асгари. — Теперь все изменилось. Америка уже не кажется мне свободной страной, которая борется против дискриминации и предрассудков».

Студентка Стэнфорда, задержанная в аэропорту Нью-Йорка

39-летняя Нисрин Омер — гражданка Судана, живет в США с 1993 года. Она закончила Гарвардский университет и сейчас пишет диссертацию в Стэнфорде. Омер возвращалась из рабочей поездки в Судан. В аэропорту Нью-Йорка на нее надели наручники и допрашивали на протяжении пяти часов. По ее словам, сотрудники пограничной службы извинялись перед ней и не понимали, как им стоит поступать с задержанными.

«В какой-то момент, когда на меня надели наручники, я не выдержала и расплакалась, — вспоминает Омер. — Это было так унизительно. Я думала, что меня отправят обратно в Судан».

Ветеринар из Глазго, которая не может вернуться в Великобританию

Иранка Хамасе Таяри провела детство в Италии, а сейчас работает ветеринаром в Глазго. В январе 2017 года она поехала в отпуск в Коста-Рику с пересадкой в Нью-Йорке. На обратном пути ее отказались пустить в самолет. Новый билет домой, по ее словам, обойдется ей в месячную зарплату.

«Меня это просто уничтожило, — рассказывает Таяри. - Я даже представить себе не могла, что в состоянии так долго плакать. Кажется, что это начало конца. Как такое вообще возможно? От того, что происходит, очень страшно».