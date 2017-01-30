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Фигуранту дела о стрельбе в квебекской мечети предъявили обвинения

31.01.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Квебекский студент Александр Биссоннетт является единственным фигурантом по делу о стрельбе в местной мечети, в результате которой были убиты шесть человек. 27-летнему Биссоннетту предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Его также обвиняют в пяти случаях покушения на убийство.


Фото: Reuters

При этом прокуроры заявляют, что доказательная база пока не готова. Новое судебное заседание назначено на 21 февраля.

Полиция считает, что он действовал в одиночку, и пока отказывается обсуждать возможные мотивы преступления, однако эксперты по безопасности при правительстве США полагают, что стрелявший руководствовался ненавистью к мусульманам. Сразу после преступления премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нападение было терактом.

Однокурсники задержанного рассказывают, что он держался отдельно от других и был известен своими симпатиями по отношению к лидеру французской праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Нападение на квебекскую мечеть произошло 29 января во время вечерней молитвы. В помещении на момент трагедии находились преимущественно мужчины, женщины собрались для богослужения на втором этаже здания.

 
 
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Полиция считает, что он действовал в одиночку, и пока отказывается обсуждать возможные мотивы преступления.

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