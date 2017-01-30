Власти Литвы не будут поднимать вопрос о статусе Калининградской области. У Вильнюса «нет территориальных претензий ни к кому из соседей», заверили в МИДе страны.





В Министерстве иностранных дел Литвы отрицают притязания Вильнюса на Калининградскую область. Об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-секретаря МИДа Расу Якилайтене. Заявление было сделано после озвученного депутатом сейма предложения забрать территорию у России.

Вопрос о статусе Калининградской области «подниматься не будет», у Вильнюса нет никаких территориальных претензий «ни к кому из соседей», подчеркивают в литовском внешнеполитическом ведомстве.

«Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма», — добавили в литовском МИДе.

В воскресенье, 29 января, депутат сейма Литвы Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область в ответ «на аннексию Крыма». Он аргументировал свое предложение тем, что Калининград «не был отдан России в вечное пользование», а лишь был передан под администрацию СССР до подписания окончательного мирного договора в Европе. В настоящее время, по мнению депутата, «послевоенному порядку в Европе приходит конец». Кроме того, Россия первой «нарушила правило нерушимости границ», подчеркивал Бальсис.

В Совете Федерации в ответ на заявление Бальсиса предложили вернуть Вильнюсский край, вошедший в состав Литовской ССР лишь после Второй мировой войны. Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркивал, что заявление литовского депутата в Москве воспринимают просто как желание этого политика «обратить на себя внимание».