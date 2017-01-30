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Аргентина ввела ограничения на въезд иностранцев с судимостью

31.01.2017 09:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Аргентины ужесточило миграционное законодательство и ввело ограничения на въезд иностранных граждан, которые были осуждены за преступления, совершенные в других государствах. Соответствующий президентский указ был опубликован в понедельник в Boletín Oficial de la República Argentina.

Согласно документу, иностранцы, признанные виновными в преступлениях, которые связаны с наркоторговлей или караются в Аргентине тюремным заключением на срок более трех лет, не смогут въехать в страну. Права на повторный въезд в течение пяти лет также лишатся граждане, которые ранее предоставили при прохождении пограничного контроля поддельные документы или скрыли имевшуюся судимость.

Кроме того, указ упрощает процедуру депортации иностранцев, совершивших преступление на аргентинской территории. Отныне после вынесения обвинительного приговора граждане других государств будут автоматически лишаться вида на жительство и высылаться из Аргентины. Исключения могут быть сделаны только для иностранцев, совершивших нетяжкое преступление.

Согласно указу, принятые меры отчасти связаны с тем, что «в последние годы число иностранных граждан, находящихся под стражей в федеральных пенитенциарных учреждениях, возросло и в 2016 году достигло 21,35% от всего содержащегося в тюрьмах контингента». При этом в документе подчеркивается, что среди осужденных за преступления, связанные с наркоторговлей, этот показатель составляет 33%.

Выступая в защиту декрета, вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти заявила, что принятые меры связаны исключительно с вопросами безопасности, и отвергла сравнения с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. «Позиция правительственного альянса „Давайте изменим“ противоположна недавним заявлениям Трампа об иммиграции в США и стене (на границе с Мексикой — прим. ТАСС)», — сказала она в эфире радио Red. «Аргентина — открытая страна, которая всегда будет выступать за разнообразие», — добавила вице-президент

 
 
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Выступая в защиту декрета, вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти заявила, что принятые меры связаны исключительно с вопросами безопасности, и отвергла...

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