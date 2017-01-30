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Трамп уволил временного главу иммиграционной и таможенной полиции США

31.01.2017 10:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп уволил исполняющего обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции Дэниела Рэгсдейла. Об этом говорится в заявлении главы Министерства внутренней безопасности США Джона Келли.

Новым главой иммиграционной и таможенной полиции станет Томас Хоман, который проработал в ведомстве 30 лет. С 2013 года он работал заместителем отдела ERO, который контролирует соблюдение иммиграционных законов США и процесс депортации иностранцев. Как отмечает NBC, причины увольнения Рэгсдейла не объясняются.

«Я уверен, что он на своей службе будет сильным и эффективным лидером для мужчин и женщин ICE», — говорится в заявлении Джона Келли о назначении Хомана.

Это уже вторая отставка за понедельник, которую провел Трамп. Ранее президент США уволил и.о. министра юстиции США (генерального прокурора) Салли Йейтс. Она была уволена после того, как высказала сомнение в законности указа об ограничении на въезд в Штаты гражданам семи стран Ближнего Востока.

Место Йейтс займет Дана Бойнте, которая возглавляла прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния.

 
 
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Это уже вторая отставка за понедельник, которую провел Трамп.

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