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Массированные обстрелы в районе Донецка. Украина готовится к эвакуации Авдеевки

31.01.2017 12:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Украины готовят эвакуацию жителей Авдеевки. Они объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Власти самопровозглашенной ДНР заявляют о ранении мирных жителей и заблокированных в шахте горняках.


Фото: Reuters

Массированные обстрелы, напомним, начались 30 января. Огонь ведется по территории между Авдеевкой, которая контролируется Украиной, и Донецком, который контролируют сепаратисты.

Окрестности Донецка остались без света, тепла и воды. В результате обстрелов в понедельник, 30 января, на востоке Украины без электричества остались город Авдеевка рядом с Донецком и Киевский, Куйбышевский и частично Ворошиловский районы Донецка, который остается под контролем самопровозглашенной ДНР. Электричества нет на фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку, Донецк и окрестные населенные пункты. Помимо этого, из-за обстрелов, как утверждают в ДНР, обесточена шахта имени Засядько, и более 200 горняков остаются под землей без возможности выйти на поверхность.

Обе стороны обмениваются взаимными обвинениями. В ДНР утверждают, что Киев последние два дня ведет попытки прорвать позиции сепаратистов в районе Авдеевки и взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой. ВСУ утверждают, что сепаратисты ведут обстрел Авдеевки и стреляют по домам, где находятся мирные жители. Только 29 января наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе Авдеевка — Ясиноватая — Аэропорт Донецка не менее 2300 взрывов. Данных о событиях 30 января ОБСЕ пока не опубликовала.

В результате обстрелов погибли и пострадали не менее десяти человек. В ДНР утверждают, что за прошедшие сутки с их стороны погибли четыре человека и семеро получили ранения, тогда как Вооруженные силы Украины потеряли не менее 15 человек, а еще около 30 были ранены. Киев приводит другую версию: со стороны вооруженных сил Украины погибли три человека. РИА «Новости» со ссылкой на представителя ДНР утверждает, что сепаратистам удалось перехватить отчет Министерства обороны Украины, в котором говорится примерно о 80 погибших за два дня боев.

Авдеевку готовятся эвакуировать. В городе объявлено чрезвычайное положение, и власти Украины объявили о готовности к эвакуации города, где без тепла и электричества остались несколько тысяч человек. Решения об эвакуации, впрочем, пока нет. В город собираются доставить 10 тонн гуманитарной помощи. В ДНР объявили о прекращении огня в течение нескольких часов 31 января, но при этом сепаратисты утверждают, что со стороны Авдеевки продолжаются обстрелы. Киев также заявляет, что утром 31 января обстрелы продолжались.

Порошенко срочно вернулся в Киев. Президент Украины 30 января прервал визит в Германию и пообещал на международном уровне поднять вопрос о ситуации на востоке Украины. Согласно его поручениям, о ситуации будут уведомлены Совет безопасности ООН и ОБСЕ. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился к генсеку ООН с требованием к России прекратить боевые действия на востоке Украины.

 
 
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В городе объявлено чрезвычайное положение, и власти Украины объявили о готовности к эвакуации города, где без тепла и электричества остались несколько тысяч...

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