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Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку

31.01.2017 13:36 — Новости Мира | Tut.by  
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У Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».


Фото: Reuters

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны самостийных отрядов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — заявил Песков.

По его словам, вторжение было пресечено. «Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию в то состояние, которое предшествовало моменту агрессии», — добавил представитель Кремля.

Кроме того, на его взгляд, «говорить о возможности Киева контролировать все вот эти группы не приходится». «Но в любом случае агрессивные действия самостийных отрядов, они осуществлялись при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос о том, какими именно сведениями обладает Москва, Песков отметил, что говорить о конкретных данных должны эксперты.

Ожесточенные бои уже несколько дней идут в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка). Они ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки.

 
 
Ссылка на источник 51
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На уточняющий вопрос о том, какими именно сведениями обладает Москва, Песков отметил, что говорить о конкретных данных должны эксперты.

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