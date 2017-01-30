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Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку
31.01.2017 13:36 — Новости Мира | Tut.by
У Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны самостийных отрядов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — заявил Песков.
По его словам, вторжение было пресечено. «Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию в то состояние, которое предшествовало моменту агрессии», — добавил представитель Кремля.
Кроме того, на его взгляд, «говорить о возможности Киева контролировать все вот эти группы не приходится». «Но в любом случае агрессивные действия самостийных отрядов, они осуществлялись при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Песков.
На уточняющий вопрос о том, какими именно сведениями обладает Москва, Песков отметил, что говорить о конкретных данных должны эксперты.
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На уточняющий вопрос о том, какими именно сведениями обладает Москва, Песков отметил, что говорить о конкретных данных должны эксперты.
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