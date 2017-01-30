Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны — члена Евросоюза из сообщества, 9 марта. С таким прогнозом выступила газета Times.



Тереза Мэй. Фото: Reuters

Издание отмечает, что, несмотря на то, что глава кабинета министров не намерена была заведомо оглашать дату запуска механизма Brexit и официально лишь обозначила предельной чертой конец марта, в минувший понедельник правительство известило палату лордов, что желает, чтобы законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС был бы одобрен 7 марта. На следующий день министр финансов Филип Хаммонд выступит с бюджетным посланием, а 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС, на котором у Мэй и появится возможность заявить о введении в действие статьи 50 и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из сообщества. Если указанный газетой график воплотится в реальность, то, с учетом двухлетнего лимита на эти переговоры, Великобритания перестанет быть членом ЕС не позднее 9 марта 2019 года.

Прохождение билля через парламент

Депутаты палаты общин во вторник впервые обсудят законопроект (билль) о введении в действие процедуры выхода страны из ЕС. Соответствующий документ был внесен правительством в парламент 26 января, когда и состоялось его первое чтение. Согласно действующему порядку, это была формальная процедура, без каких-либо дебатов.

Начинающееся рассмотрение законопроекта во втором чтении должно продлиться два дня. Формальным оно уже не будет, и, как ожидается, большинство из 650 депутатов воспользуются возможностью высказаться по поводу предстоящих переговоров об условиях «развода» между Лондоном и Брюсселем. Вместе с тем, на этой стадии рассмотрения законопроекта сложностей у Терезы Мэй возникнуть не должно, так как еще в декабре прошлого года депутаты подавляющим количеством голосов высказались в поддержку правительственного графика начала переговоров.

Это позволяет предположить, что вероятнее всего, 1 февраля билль получит большинство голосов, после чего поступит на рассмотрение парламентских комитетов. Именно на этом этапе в него могут быть внесены правки. Они будут обсуждаться в течение трех дней, причем, учитывая важность вопроса, дискуссии также будут вестись в зале заседаний Палаты общин. На этой стадии комитетами будет подготовлен доклад, а документ поступит на третье, заключительное чтение. Оно должно пройти 8 февраля и завершиться голосованием.

После этого проект закона перейдет на рассмотрение Палаты лордов, где у правящих тори нет большинства.

Едва ли верхняя палата выступит против воли британцев, проголосовавших 23 июня прошлого года большинством голосов за Brexit, однако затянуть процесс принятия билля они могут. Тем более, что в верхней палате законопроект должен также пройти три чтения, после чего вернуться в Палату общин.

Если входящие в верхнюю палату лорды не согласятся с поправками депутатов или сами изменят текст, то проект закона должен вернуться в нижнюю палату, а потом опять пройти одобрение верхней.

В такой ситуации сложно было сказать с точностью, когда билль поступит на подпись королеве Великобритании Елизавете II, после чего обретет статус закона. Однако согласно публикации в Times, это может произойти уже 7 марта.