Правоохранительные органы Франции проводят обыски в Национальной ассамблее в рамках дела Пенелоп Фийон — супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона.



Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

Пенелоп Фийон подозревают в том, что она c 1998 по 2007 годы числилась помощником супруга в Национальной ассамблее, получала зарплату из бюджета, но не выполняла каких-либо обязанностей.

Кроме того, французские СМИ выяснили, что супруга Фийона в 2012—2013 годах числилась в штате журнала Revue des Deux Mondes, которым владеет друг ее мужа, получала зарплату в 5 тысяч евро в месяц, однако также не выполняла в издании никакой работы.

В редакции Revue des Deux Mondes полиция провела обыски ранее 31 января. Пенелоп и Франсуа Фийон были вызваны для дачи показаний. Фийон подозрения в причастности к коррупции отвергает.

Франсуа Фийон занимал министерские посты в нескольких правительствах, а с 2007 по 2012 годы был премьер-министром Франции. В 2004—2005 годах он был сенатором, а с 2012 года является депутатом нижней палаты — Национальной ассамблеи.

Фийион считается одним из главных претендентов на победу на выборах президента Франции, которые пройдут 23 апреля (первый тур) и 7 мая 2017 года. Фийон выиграл праймериз от правых и центристов.