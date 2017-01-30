﻿ Жену кандидата в президенты Франции заподозрили в коррупции. В парламенте устроили обыск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жену кандидата в президенты Франции заподозрили в коррупции. В парламенте устроили обыск

31.01.2017 16:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правоохранительные органы Франции проводят обыски в Национальной ассамблее в рамках дела Пенелоп Фийон — супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона.


Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

Пенелоп Фийон подозревают в том, что она c 1998 по 2007 годы числилась помощником супруга в Национальной ассамблее, получала зарплату из бюджета, но не выполняла каких-либо обязанностей.

Кроме того, французские СМИ выяснили, что супруга Фийона в 2012—2013 годах числилась в штате журнала Revue des Deux Mondes, которым владеет друг ее мужа, получала зарплату в 5 тысяч евро в месяц, однако также не выполняла в издании никакой работы.

В редакции Revue des Deux Mondes полиция провела обыски ранее 31 января. Пенелоп и Франсуа Фийон были вызваны для дачи показаний. Фийон подозрения в причастности к коррупции отвергает.

Франсуа Фийон занимал министерские посты в нескольких правительствах, а с 2007 по 2012 годы был премьер-министром Франции. В 2004—2005 годах он был сенатором, а с 2012 года является депутатом нижней палаты — Национальной ассамблеи.

Фийион считается одним из главных претендентов на победу на выборах президента Франции, которые пройдут 23 апреля (первый тур) и 7 мая 2017 года. Фийон выиграл праймериз от правых и центристов.

Читайте также
Что обещает cделать Франсуа Фийон в случае избрания президентом Франции
Почему французы разочаровались в своих политиках
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенелоп Фийон подозревают в том, что она c 1998 по 2007 годы числилась помощником супруга в Национальной ассамблее, получала зарплату из бюджета, но не выполняла...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Мэй запустит механизм Brexit 9 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика