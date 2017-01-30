Арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ходом расследования.



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Он также рассказал, что, кроме начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, по делу о госизмене арестованы еще два человека.

В качестве соучастников, по словам собеседника агентства, по делу проходят еще восемь человек. Им обвинения не предъявлены, возможно, добавил он, они «отделаются статусом свидетелей».

Другой источник агентства рассказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются».

«Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — сказал собеседник Интерфакса.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

«Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию», — добавил он.

Офицеры ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев были взяты под стражу в декабре 2016 года. Михайлову и Докучаеву были предъявлены обвинения в госизмене. Михайлова, как сообщалось, также подозревают в получении денег от иностранной компании.

Еще одним фигурантом дела, как сообщалось, является сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

По некоторым данным, не подтвержденным официально, арестованные сотрудники ФСБ связаны с хакерской группой «Шалтай-Болтай» («Анонимный интернационал»). По сведениям «Новой газеты», в управлении собственной безопасности ФСБ считают, что Сергей Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», а взломы осуществлял Дмитрий Докучаев.

В январе также стало известно, что осенью 2016 года под стражу взят Владимир Аникеев, которого «Росбалт» называет основателем «Шалтая-Болтая». Аникеева подозревают в компьютерном взломе. По версии источников «Росбалта», офицеров ФСБ задержали после того, как Аникеев дал против них показания.