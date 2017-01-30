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В Великобритании вступил в силу "закон Тьюринга". Посмертно помилованы тысячи осужденных геев
31.01.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by
В Великобритании вступил в силу закон о посмертном помиловании мужчин, которые были осуждены за гомосексуальные отношения. Таким образом, как
Закон также гарантирует помилование ныне живущим осужденным, которые пройдут формальную процедуру снятия судимости. Это ограничение введено для того, чтобы осужденные за изнасилование или секс с малолетними не могли считаться помилованными.
Инициатива получила название «закон Тьюринга» в честь ученого Алана Тьюринга, который в 1952 году был осужден за связь с мужчинами и вскоре покончил с собой. Он был посмертно помилован королевой Елизаветой II в 2013 году.
В Великобритании гомосексуальные отношения между мужчинами были вне закона на протяжении столетий (однополые связи между женщинами — нет). В 1533 году был принят закон, по которому геям полагалась смертная казнь; это наказание было отменено в 1861 году.
В Англии и Уэльсе наказание за гомосексуальные отношения было отменено в 1967 году, в Шотландии и Северной Ирландии — в начале 1980-х.
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Закон также гарантирует помилование ныне живущим осужденным, которые пройдут формальную процедуру снятия судимости.
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