После окончания президентского срока бывшие первые лица США по-прежнему остаются под крылом государства. Бесплатное лечение, охрана, пенсии — лишь малая часть их привилегий. О том, где живут и чем занимаются ныне живущие экс-президенты США, — в материале «Газеты.Ru».

После окончания президентского срока бывшему главе государства не приходится беспокоиться о том, как заработать на хлеб. Ему полагается пенсионное обеспечение, соответствующее зарплате госчиновника первого класса. Еще семья бывшего президента получает охрану, бесплатное лечение в военном госпитале и даже право на похороны за счет государства. Оно же оплачивает содержание персонала, транспорт, почту и прочие нужды, включая питание. Единственная неприятность — покинуть Белый дом после двух сроков все-таки приходится навсегда, и пусть Билл Клинтон пытался вернуться туда в новом качестве, ему это не удалось.

Барак Обама



44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель читают книгу для детей «Там, где живут чудовища» на ежегодном пасхальном празднике на Южной лужайке Белого дома. Вашингтон, США, 28 марта 2016 года. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Чем теперь будет заниматься 44-й президент США, пока неизвестно. В одном из интервью он говорил о планах найти работу через социальную сеть LinkedIn, что, впрочем, больше походило на шутку. Семья решила не покидать Вашингтон до тех пор, пока младшая дочь экс-президента не закончит школу. Обама с женой и детьми переехали в престижный район Калорама — здесь, вполне вероятно, Барак Обама и будет писать свою новую книгу.

Он уже известен как автор трех вдохновляющих работ. Первая из них вышла еще в 1995 году — после того, как в 1990-м 28-летний Обама впервые стал президентом (тогда — всего лишь журнала The Harvard Law Review, но это было огромным достижением). Автобиографическая книга называлась «Мечты моего отца», в ней Барак Обама рассуждал о расовой идентичности, о своем отце, который был для него фигурой скорее мифической. В 2004 году, когда Обама попал в сенат штата Иллинойс, книга была переиздана. В 2007 году вышла книга «Дерзость надежды» (надежда сбылась годом позже), а в 2010-м еще одна — «О тебе пою: послание к моим дочерям».

В декабре 2016 года советник Обамы Дэвид Аксельрод рассказал в интервью CNN, что Обама начнет писать новую книгу, как только закончит с президентством. Она может стать опорой для нового этапа политической карьеры Обамы, которую тому заканчивать, конечно, рано.

Джордж Буш-младший



43-й президент США Джордж Буш младший с супругой Лорой на церемонии инауругации 45-го президента Дональда Трампа. Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

Джордж Буш-младший, покинув президентский пост в 2009 году, перебрался с семьей в Даллас. Здесь он приобрел дом площадью 790 кв. м. на участке 0,5 га в престижном районе. По данным портала американских риелторов Zillow, недвижимость обошлась примерно в $ 3,5 млн. В доме четыре спальни, каждая из которых оборудована ванной комнатой, есть камин, бассейн, гараж и два парковочных места.

На пенсии бывший президент ведет светскую жизнь: часто бывая на местных мероприятиях и приглашая соседей на барбекю, он быстро влился в общество Далласа.

Буш-младший учредил президентскую библиотеку и Институт политических исследований имени самого себя, основными направлениями которого являются образование, всемирное здравоохранение, гражданские свободы и экономический прогресс. Также доход приносят платные выступления и доходы от публикаций мемуаров «Моменты принятия решений».

Вдохновившись примером Уинстона Черчилля, Буш-младший начал рисовать. Хобби захватило настолько, что в 2014 году он открыл выставку своих личных картин в Президентской библиотеке. «Искусство лидерства: личная дипломатия президента» состояла из 30 портретов известных политиков, включая Владимира Путина, Тони Блэра и Джорджа Буша. В 2016-м году стало известно, что к публикации готовится альбом экс-президента с портретами военнослужащих.

Занимается Буш-младший и благотворительностью. В частности, собирает средства для раненых ветеранов, в том числе для участников ежегодного 100-километрового заезда на горных велосипедах и гольф-турнира Warrior Open. А еще он ездил в Африку, чтобы продвигать программы изучения рака шейки матки и посттравматического стресса.

Билл Клинтон



Билл и Хиллари Клинтон после голосования на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Фото: Reuters

В последние дни президентства в январе 2001 года Билл Клинтон уже стал по стечению обстоятельств супругом сенатора от штата Нью-Йорк: не дожидаясь конца президентского срока, его супруга Хиллари приняла решение баллотироваться в сенат и 3 января 2001 года заступила на пост. Покинув Белый дом, Клинтоны обосновались в Вашингтоне в кирпичном коттедже с пятью спальнями. Дом площадью около 500 кв. м был построен в 1951 году и обошелся почти в $ 3 млн.

После отставки у экс-президента Клинтона накопилось большое количество долгов перед адвокатами, защищавшими его в «деле Левински».

Билл Клинтон читает платные лекции. Он основал фонд Клинтона, который занимается борьбой с эпидемией ВИЧ, глобальным изменением климата, бедностью. И, разумеется, продолжает играть на саксофоне — именно это его хобби в свое время помогло ему завоевать симпатии всего мира. Президент-саксофонист — что может быть милее? В 1992 году прямо во время избирательной кампании он сыграл на саксофоне в The Arsenio Hall Show. Тот же самый саксофон летом 2016 года выставлялся на экспозиции Celebrating Sax: Instruments and Innovation в музее MET в Нью-Йорке.

Когда Билл Клинтон окончил политическую карьеру, его супруга продолжила заниматься политикой — она заняла в 2008 году пост госсекретаря США, проиграв перед этим праймериз в Демократической партии Бараку Обаме, участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла Дональду Трампу. Таким образом, в прошлом году Билл Клинтон упустил шанс стать первым джентльменом США — впервые в истории. Впрочем, Хиллари пока не собирается заканчивать с политикой, так что для Билла еще не все потеряно.

Джордж Буш-старший



41-й президент США Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший и Джон Эллис «Джеб» Буш. Фото: Reuters

После президентства Джордж Буш вместе с женой вернулся в родной Хьюстон. Как и многие президенты в отставке, Джордж Буш-старший хорошо зарабатывал на платных лекциях. А также консультировал сыновей по политическим вопросам (его сын Джеб Буш был губернатором Флориды, а в 2016 году выдвигал свою кандидатуру на праймериз Республиканской партии). Чтобы увековечить свое имя, Буш-старший занялся созданием президентской библиотеки и музея.

В последние годы Буш страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Однако он сохраняет бодрость духа и может служить вдохновляющим примером для своих ровесников.

Каждые пять лет Буш-старший отмечает свой день рождения прыжком с парашютом. Он задает и модные тренды: его невероятным носкам (среди которых есть ярко-розовые, с кактусами, с его собственным портретом на фоне американского флага, с Суперменом и многие другие) СМИ посвящали многочисленные фоторепортажи. Он душа компании: в 2012 году, проведя месяц в больнице с бронхитом, Буш развлекал врачей и медсестер хоровым пением. Недавно бывший президент перенес пневмонию и провел несколько дней в реанимации — пошатнувшееся здоровье не позволило 92-летнему Бушу-старшему побывать на инаугурации нового президента-республиканца. Однако 22 января стало известно, что отставной глава государства выписан из больницы.

Джимми Картер



Джимми Картер. Фото: Reuters

Джимми Картер занял пост президента США 40 лет назад: он находился на посту главы государства с 1977 по 1981 год. Сейчас ему 92 года, и он всего на несколько месяцев младше Джорджа Буша-старшего. Уйдя на пенсию, с политической карьерой он прощаться не захотел. Картер создал президентскую библиотеку в Атланте, основал Центр Картера, в котором вместе с помощниками пытался решать международные проблемы. Ко всему прочему, он занимался вопросами помощи бедным, строительства жилья для неимущих, борьбы с болезнями в Африке и был посредником в югославском конфликте.

Во время своего президентства Картер плотно занимался урегулированием иностранных военных кризисов. На пенсии он старался максимально использовать свой опыт их разрешения.

Картер выступал в качестве внештатного посла для различных международных миссий, решал споры между странами, боролся за честные выборы и консультировал президентов по вопросам Ближнего Востока. Он опубликовал более 20 книг, в том числе мемуары, сборник стихотворений и книгу для детей, которую проиллюстрировала его дочь.