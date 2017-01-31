Сан-Франциско оспаривает в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении финансирования так называемых городов-убежищ, которые отказываются сотрудничать с федеральными властями во вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией.

Иск, поданный городским прокурором Деннисом Эррерой, — первая попытка городов, которых касается указ Трампа, оспорить решение.

Трамп подписал постановлении о городах-убежищах 25 января вместе с указом о строительстве стены на границе США и Мексики и борьбе с нелегальными мигрантами.

Термин «города-убежища» относится к тем городам США, которые ввели меры по ограничению деятельности федеральных иммиграционных властей на своей территории.

Это не является строгим юридическим определением, поэтому такие меры могут принимать различный характер, например, в виде местных законов или положений, определяющих действия местной полиции.

Это понятие возникло в 1980-е годы, после того как в 1979 году Лос-Анжелес ввел запрет на допрос задержанных с единственной целью определения их иммиграционного статуса.

В настоящее время в США имеется сотни подобных территорий — это далеко не всегда города. В их число входит Сан-Диего, Лос-Анжелес, Сиэтл, Денвер, Остин и Бостон.

Президентская директива о лишении их федеральных субсидий может обойтись им в сотни миллионов долларов.

В иске говорится, что постановление Трампа нарушает 10-ю поправку к Конституции США, которая устанавливает, что полномочия, которые конституция прямо не относит к ведению федеральных властей, сохраняются за штатами и гражданами

«С вопиющим пренебрежением законом, президент Соединенных Штатов стремится принудить местные органы власти отказаться от того, что известно как законы и политика города-убежища», — говорится в иске.

Эррера заявил журналистам, что политика городов-убежищ призвана служить стимулом для нелегальных мигрантов сообщать о преступлениях, не опасаясь высылки, и таким образом делать город более безопасным.