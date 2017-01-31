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ООН, США и ЕС призвали прекратить военные действия на Донбассе
01.02.2017 00:35 — Новости Мира | Tut.by
На Донбассе уже несколько дней
Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил 31 января, что ситуация в Авдеевке контролируемая, в городе поддерживается минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города, передает
В ООН призвали стороны конфликта на востоке Украины немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию, заявил
«Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта», — сказал собеседник агентства.
В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей считают сложившуюся ситуацию «прямым нарушением минских договоренностей». Совет Безопасности ООН 31 января собрался на закрытое совещание по Украине, открытое заседание намечено на 2 февраля.
Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер обратил внимание, что обострение ситуации на Донбассе привело десяткам жертв среди военных и мирного населения,
США призывает противоборствующие стороны обеспечить беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ. Тонер также напомнил приверженность США выполнению минских договоренностей.
Европейский Союз назвал возобновление боевых действий на Донбассе «вопиющим нарушением» режима прекращения огня. Бои с применением тяжелой артиллерии в районе индустриального города Авдеевка привели к многочисленным жертвам, заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини, передает
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На Донбассе уже несколько дней идут бои, в результате обстрелов в населенном пункте Авдеевка отключены свет, тепло и вода, город готовят к эвакуации.
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