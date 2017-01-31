На Донбассе уже несколько дней идут бои , в результате обстрелов в населенном пункте Авдеевка отключены свет, тепло и вода, город готовят к эвакуации . Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в Авдеевке близка к гуманитарной катастрофе. Военные и представители самопровозглашенных республик заявляют о нарушении режима прекращения огня, а также о жертвах.



Воронка на футбольном поле местной школы, оставшаяся после обстрела Авдеевки. Фото: Иван Боберський, РБК

Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил 31 января, что ситуация в Авдеевке контролируемая, в городе поддерживается минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города, передает Корреспондент.net . Накануне в городе были установлены пункты обогрева для жителей пострадавшей территории.

В ООН призвали стороны конфликта на востоке Украины немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию, заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта», — сказал собеседник агентства.

В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей считают сложившуюся ситуацию «прямым нарушением минских договоренностей». Совет Безопасности ООН 31 января собрался на закрытое совещание по Украине, открытое заседание намечено на 2 февраля.

Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер обратил внимание, что обострение ситуации на Донбассе привело десяткам жертв среди военных и мирного населения, сказано на на сайте департамента.

США призывает противоборствующие стороны обеспечить беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ. Тонер также напомнил приверженность США выполнению минских договоренностей.

Европейский Союз назвал возобновление боевых действий на Донбассе «вопиющим нарушением» режима прекращения огня. Бои с применением тяжелой артиллерии в районе индустриального города Авдеевка привели к многочисленным жертвам, заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини, передает DW . ЕС также требует немедленно прекратить боевые действия.