Католический священник Рене Роберт, застреленный в апреле 2016 года, еще в 1995 году подписал так называемую «декларацию жизни». Суть документа в том, что подписавший ее человек в случае его насильственной смерти просит не приговаривать людей, причинивших ее, к смертной казни.



За 20 лет до смерти Рене Роберт подписал письмо с требованием не казнить своих убийц. Фото: Facebook

«Декларацию жизни» в США обычно подписывают противники смертной казни. В типичной редакции такого письма говорится, что убийцу нельзя казнить, каким бы страшным ни было преступление и какими были сильными ни были страдания жертвы.

Около десятка коллег Роберта, включая архиепископа Уилтона Грегори, пришли к зданию суда в городе Огаста (штат Джорджия), чтобы донести до судей позицию Роберта. По их словам, священник, словно предвидя собственную участь, настоял на том, чтобы информация о его отношении к смертной казни была включена в его личное дело.

Священники предоставили суду петицию, подписи под которой оставили почти 7,5 тыс. прихожан. В ней содержится призыв к властям штата уважить желание покойного. Друзья священника рассказали, что он всю свою жизнь помогал людям, попавшим в сложную ситуацию, в том числе бывшим заключенным и людям с психическими отклонениями.

Изрешеченное пулями тело 71-летнего Рене Роберта было обнаружено в лесу в штате Джорджия в апреле 2016 года.

По версии следствия, священника убил Стивен Мюррей, которому священник помогал в течение нескольких месяцев. Он попросил священника подвезти его на своей машине, после чего похитил и убил его.



В убийстве обвиняется Стивен Мюррей, которому помогал отец Рене

После убийства Мюррей забрал автомобиль священника. Его задержали за рулем этой машины через день после того, как Рене Роберт был объявлен в розыск.

Мюррей впоследствии привел полицейских к месту, где лежало тело священника. Обвинение намерено добиваться смертной казни для Мюррея, если присяжные признают виновным.

На суде Мюррей заявил, что у него проблемы с психикой и что он потерял контроль над собой. Обвиняемый попросил прощения за свои действия.