В США обострился спор о запрете на въезд для беженцев и граждан семи преимущественно мусульманских стран, который ввел своим декретом президент Дональд Трамп. Критиков беспокоит манера, в которой решение было принято: в подготовке и обсуждении президентского указа участвовал лишь узкий круг людей, входящих в Совет национальной безопасности (СНБ), включая принятого туда вопреки прежним правилам старшего советника Трампа Стивена Бэннона.



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Судя по всему, в администрации президента многие были недовольны тем, что их совета по столь чувствительному вопросу не спросили. Почему Трамп смог принять решение практически самостоятельно, не обсуждая его с Конгрессом, — в материале DW.

Такие полномочия есть у президента США

Президент в Соединенных Штатах — глава исполнительной власти, ему подчиняются примерно 4 миллиона чиновников. Он может дать распоряжение подчиненным, предписывающее, как им выполнять обязанности. Дословно такое распоряжение называется «исполнительным указом» или декретом, оно имеет силу закона.

За исключением одного все президенты, начиная с Джорджа Вашингтона, пользовались правом издавать указы. Их особенность заключается в том, что ни в конституции, ни в федеральных законах рамки таких декретов не оговорены. Одобрения Конгресса для издания декретов не требуется, хотя практика была такой, что декреты основывались на соответствующих постановлениях парламента.

Кто может остановить президента: суды и Конгресс

Президент США имеет широкие полномочия, но не всевластен. Его декреты могут отменить суды. За примерами далеко ходить не надо, в пору президентства Барака Обамы два его декрета были отменены таким образом. Вот и против миграционного указа Трампа, вышедшего под номером 13 767, подано сразу несколько исков в разных штатах США. Их рассмотрение уже дало определенный результат.

Федеральная судья Энн Макдоннелли в Нью-Йорке приостановила действие отдельных положений декрета. Cогласно ее предварительному решению, лиц, которые имеют действующую американскую визу или грин-карту, должны впустить на территорию США. Аналогичные ограничения наложила и судья штата Вирджиния. Но оба решения принимались в срочном порядке, носят предварительный характер и не содержат вывода о том, нарушает ли декрет Трампа конституцию страны.

Возможность косвенно повлиять на ситуацию есть у Конгресса. В случае несогласия с действиями президента парламентарии могут принять закон, аннулирующий декрет хозяина Белого дома. В ответ президент может наложить на закон вето. Последнее слово, однако, останется за Конгрессом — у него есть право двумя третями голосов конгрессменов и сенаторов преодолеть президентское вето.



Участница акции протеста в аэропорту Атланты, штат Джорджия, США. Акция прошла против принятого президентом США Дональдом Трампом иммиграционного указа. 29 января 2017 года. Фото: Reuters

Кто недоволен запретом

Против миграционного декрета Дональда Трампа выступила часть его подчиненных. И не без последствий для себя. 30 января Трамп уволил и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс (она работала в администрации Барака Обамы), заявив в Facebook, что она «предала министерство юстиции», отказавшись отстаивать декрет в судах.

Прямо или косвенно свое недовольство декретом выразили претендент на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, а также недавно утвержденный в должности министра обороны Джеймс Мэттис. Ряд ведущих политиков Республиканской партии были возмущены тем, что узнали о введенных декретом ограничениях только из сообщений СМИ.

Поданные в суды иски могут получить серьезную поддержку в лице нескольких крупных компаний из Кремниевой долины. Компании Alphabet (Google), Airbnb и Netflix пообещали подготовить экспертное заключение в поддержку иска против миграционных указов Трампа. Подключиться к иску намерен и концерн Amazon.

Как много людей пострадает

Декрет предусматривает временный — на 120 дней — запрет на въезд в США для беженцев. Это ударит примерно по 20 тысячам человек, нуждающимся в защите, подсчитали в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев. Без ограничения срока приостановлен прием беженцев из Сирии. На 90 дней закрыт въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением — Сирии, Ирака, Йемена, Ирана, Сомали, Ливии и Судана.