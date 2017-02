Новым судьей Верховного суда США президент страны Дональд Трамп предложил назначить 49-летнего Нила Горсача. Об этом глава государства объявил вечером во вторник, 31 января, в Белом доме. Кандидатура нового судьи должна быть утверждена американским сенатом.

Представляя Горсача, Трамп подчеркнул, что он обладает «блестящим умом», «выдающимися юридическими навыками» и «колоссальной дисциплиной», а также пользуется поддержкой как республиканцев, так и демократов.

Между тем лидер демократов в сенате Чак Шумер уже заявил, что кандидатура Горсача вызывает у него сомнения: «Судья Горсач неоднократно выступал на стороне корпораций в их спорах с трудящимися, проявлял негативное отношение к правам женщин и, что вызывает наибольшее беспокойство, придерживался идеологического подхода к юриспруденции, что заставляет меня сомневаться в том, что он сможет стать сильным, независимым судьей Верховного суда». В связи с этим Шумер пообещал, что демократы инициируют масштабные дебаты по кандидатуре Горсача в сенате.

