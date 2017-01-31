Новым судьей Верховного суда США президент страны Дональд Трамп предложил назначить 49-летнего Нила Горсача. Об этом глава государства объявил вечером во вторник, 31 января, в Белом доме. Кандидатура нового судьи должна быть утверждена американским сенатом.



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Представляя Горсача, Трамп подчеркнул, что он обладает «блестящим умом», «выдающимися юридическими навыками» и «колоссальной дисциплиной», а также пользуется поддержкой как республиканцев, так и демократов.

Между тем лидер демократов в сенате Чак Шумер уже заявил, что кандидатура Горсача вызывает у него сомнения: «Судья Горсач неоднократно выступал на стороне корпораций в их спорах с трудящимися, проявлял негативное отношение к правам женщин и, что вызывает наибольшее беспокойство, придерживался идеологического подхода к юриспруденции, что заставляет меня сомневаться в том, что он сможет стать сильным, независимым судьей Верховного суда». В связи с этим Шумер пообещал, что демократы инициируют масштабные дебаты по кандидатуре Горсача в сенате.

Gorsuch put corps over workers, been hostile toward women’s rights & been an ideolog. Skeptical that he can be a strong, independent Justice — Chuck Schumer (@SenSchumer) 1 февраля 2017 г.

Верховный суд США состоит из девяти судей. Они выдвигаются главой государства, утверждаются верхней палатой конгресса и занимают свои должности пожизненно. Необходимость выдвинуть новую кандидатуру на пост судьи Верховного суда возникла после того, как в феврале 2016 года умер 94-летний Антонин Скалиа, избранный еще при президенте США Рональде Рейгане. Скалиа был известен как один из самых консервативных представителей Верховного суда. После его смерти количество судей, назначенных президентами-демократами и президентами-республиканцами, сравнялось.

В марте 2016 года тогдашний президент США Барак Обама выдвинул на освободившееся место Меррика Гарланда, однако республиканцы заблокировали его назначение. Они заявили, что пост судьи должен быть занят только после президентских выборов. Это вызвало в рядах демократов недовольство, и они заявили, что сделают все возможное для блокировки республиканского кандидата.

Утверждение Горсача может склонить баланс в пользу республиканцев. Верховный суд является судом высшей инстанции в США и выносит решения по ключевым политическим и общественным вопросам, включая аборты, владение оружием, права религиозных групп и трансгендеров, смертная казнь, президентские полномочия и другие.