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Жизнь в разрушенном Алеппо
01.02.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by
Алеппо — крупнейший город в Сирии, последние два года находился под контролем боевиков «Исламского государства» и оппозиции. В 2016 году город окружили сирийские правительственные войска при военной поддержке России и Алеппо стал ареной ожесточенных боев. Исламисткие боевики и оппозиционные группировки покинули город, и сейчас он находится под котролем сирийской армии. Как живет Алеппо, в котором еще вчера была война — в фоторепортаже агентства Reuters.
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Алеппо - крупнейший город в Сирии, последние два года находился под контролем боевиков "Исламского государства" и оппозиции.
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