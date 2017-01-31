﻿ Жизнь в разрушенном Алеппо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жизнь в разрушенном Алеппо

01.02.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Алеппо — крупнейший город в Сирии, последние два года находился под контролем боевиков «Исламского государства» и оппозиции. В 2016 году город окружили сирийские правительственные войска при военной поддержке России и Алеппо стал ареной ожесточенных боев. Исламисткие боевики и оппозиционные группировки покинули город, и сейчас он находится под котролем сирийской армии. Как живет Алеппо, в котором еще вчера была война — в фоторепортаже агентства Reuters.


Мужчина с фонариком на голове греется у огня внутри его разрушенного магазина в Алеппо. 30 января 2017 года

Дети играют на качелях в разрушенном районе города

Мужчина продает сладкую вату на фоне вывески с портретом президента Сирии Башара Асада в Алеппо

Российские солдаты стоят у боевой машины в Алеппо, 30 января 2017 года

Сирийский национальный флаг вывешен на фоне разгромленных улиц

Через дыру в стене видны могилы на городском кладбище

Женщина делает фото на свой мобильный телефон посреди руин города

Люди сбрасывают обломки из разрушенного здания в Алеппо

Мальчик тянет газовый баллон мимо валунов и сломанного автомобиля

Ребенок на школьных занятиях в Алеппо, 30 января 2017 года

Женщина несет на голове лепешки на одной из улиц Алеппо

Люди работают на разрушенных улицах

Девушка сидит на разбитом балконе

Мальчик идет вдоль изрешеченной пулями стены у городского кладбища
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алеппо - крупнейший город в Сирии, последние два года находился под контролем боевиков "Исламского государства" и оппозиции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп выдвинул на должность судьи Верховного суда консерватора Горсача. Демократы обещают дебаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика