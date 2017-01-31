Алеппо — крупнейший город в Сирии, последние два года находился под контролем боевиков «Исламского государства» и оппозиции. В 2016 году город окружили сирийские правительственные войска при военной поддержке России и Алеппо стал ареной ожесточенных боев. Исламисткие боевики и оппозиционные группировки покинули город, и сейчас он находится под котролем сирийской армии. Как живет Алеппо, в котором еще вчера была война — в фоторепортаже агентства Reuters.



Мужчина с фонариком на голове греется у огня внутри его разрушенного магазина в Алеппо. 30 января 2017 года



Дети играют на качелях в разрушенном районе города



Мужчина продает сладкую вату на фоне вывески с портретом президента Сирии Башара Асада в Алеппо



Российские солдаты стоят у боевой машины в Алеппо, 30 января 2017 года



Сирийский национальный флаг вывешен на фоне разгромленных улиц



Через дыру в стене видны могилы на городском кладбище



Женщина делает фото на свой мобильный телефон посреди руин города



Люди сбрасывают обломки из разрушенного здания в Алеппо



Мальчик тянет газовый баллон мимо валунов и сломанного автомобиля



Ребенок на школьных занятиях в Алеппо, 30 января 2017 года



Женщина несет на голове лепешки на одной из улиц Алеппо



Люди работают на разрушенных улицах



Девушка сидит на разбитом балконе



Мальчик идет вдоль изрешеченной пулями стены у городского кладбища