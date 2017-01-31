Контрабандисты на официально перекрытом «балканском маршруте» по-прежнему зарабатывают большие деньги на нуждающихся беженцах. Репортаж DW из Белграда.



Акция протеста мигрантов у здания бывшего таможенного склада в Белграде, Сербия, 25 января 2017 года. Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербские контрабандисты, нелегально переправляющие беженцев в ЕС, за сумму в 200−300 евро проводят желающих до границы с Венгрией или Хорватией. На месте они подсказывают, как добраться незамеченными до установленного венграми забора, а заодно вручают ножницы для резки проволоки, чтобы можно было проникнуть сквозь это заграждение. Ножницы тоже входят в установленную цену.

Таким образом ежедневно сотни человек пытаются пробраться из сербского «тупика» на территорию Евросоюза. Большинство из них отлавливает полиция, нередко неудачливых беженцев избивают, унижают и грабят, прежде чем снова выслать в Сербию. Об этом корреспонденту DW рассказали беженцы, с которыми удалось поговорить за последние дни. Среди них — Ширсад Сафи, который как раз получает горячую похлебку в белградском «Инфо-парке», центре помощи беженцам. 17-летний афганец рассказывает про свое короткое путешествие в Венгрию.

Босиком в снегу

«Когда нас поймали, полицейские заставили разуться и сидеть в снегу босиком шесть часов подряд. В группе пойманных со мной были дети. Нас обливали холодной водой», — вспоминает Ширсад. Он показывает на свои изорванные штаны и шрамы на ногах, оставшиеся, как он утверждает, от зубов полицейских собак.

Ширсад Сафи в белградском «Инфо-парке»

Всего в сотне метров от нас, в парке напротив белградского вокзала располагаются контрабандисты в поисках клиентов вроде Ширсада. Несомненно, они выбрали очень удачное место почти в центре города. Отсюда отправляются автобусы и поезда, а больше тысячи мигрантов томятся в бывшем складском помещении позади здания вокзала.

Этот склад стал новым символом бедственного положения беженцев в Европе. Посвященные называют прозвища контрабандистов, которые якобы здесь всем заправляют — Султан, Смарагд, Муса — и беспрепятственно проворачивают свои дела.

Как Белград относится к контрабандистам?

Официальный Белград опровергает такую информацию. По словам главы МВД Сербии Небойши Стефановича, за последние два-три года были задержаны более двух тысяч подозреваемых в контрабандной деятельности. «Статистика демонстрирует, что Сербия в этом отношении является европейским рекордсменом», — подчеркивает министр. Однако задержание вовсе не означает, что эти люди будут осуждены. Большинство контрабандистов очень быстро выходят на свободу, лишь изредка локальные помощники криминальных сообществ приговаривались к большим тюремным срокам.

«Арестовывают только водителей и помощников. А это легко заменяемые „винтики“ преступных группировок», — сетует руководитель «Инфо-парка» Гордан Паунович. К нему приходят за помощью сотни беженцев, обманутых или шантажируемых контрабандистами. Из-за этого Паунович явно недоволен сербскими властями: «Контрабандистам позволяют действовать, потому что они в некоторой степени помогают людям уехать из Сербии».



Надпись на стене: «Никто не покидает дом, пока он не превращается в пасть акулы»

Цифры подтверждают — некоторым беженцам все же удается остаться не пойманными и покинуть страну в западном направлении. Так, по данным полиции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Сербию через границу с Болгарией ежедневно прибывают около 200 мигрантов. При этом число беженцев на сербской территории остается стабильным в районе 7−8 тысяч человек. Одной только удачей или осведомленными контрабандистами это едва ли можно объяснить.

Из беженца в контрабандисты

Контрабандистов узнать несложно. Они выглядят как пакистанцы или афганцы, как и большинство прибывающих беженцев. Но на них, в отличие от нуждающихся, — чистая одежда и приличные ботинки, по несколько мобильных телефонов, у некоторых даже автомобиль. Они подходят к беженцам, предлагают свои услуги. Молодой человек в парке рассказывает, что сейчас требуют 2000 евро и обещают в обмен на эти деньги беспрепятственную дорогу до Австрии.

Гордан Паунович

Здесь действует железное правило: чем сложнее маршрут и сильнее отчаяние, тем выше цены. «В последние месяцы все больше беженцев сами начинают промышлять контрабандой, — объясняет Паунович. — Это происходит вне рамок крупных контрабандных сетей. Уже практически не осталось людей, которые бы, например, заплатили в Кабуле 10 000 евро за путешествие до самого Франкфурта-на-Майне в формате «все включено». Теперь чаще всего отдельные молодые люди внедряются в группу беженцев и предлагают услуги потенциальным клиентам по более скромным ценам, продолжает Паунович.

Уловки контрабандистов в чем-то схожи с фокусами уличных магов: если их однажды разоблачают, то такие трюки сразу становятся бесполезными и их больше не используют. Грузовики подвергаются на границе строгой проверке. А с недавних пор это касается и бензовозов: некоторое время назад венгерская полиция обнаружила беженцев в цистерне. Давний трюк по укрытию в вагоне поезда тоже уже едва ли действует. А слухи о том, что контрабандисты по всему «балканскому маршруту» сотрудничают с коррумпированными полицейскими, разумеется, не находят подтверждения.

Беженцы отданы в руки контрабандистов

Елена Хрняк отлично знает, на что бывают готовы отчаявшиеся люди, чтобы продолжить свой путь в ЕС. Девушка из правозащитной организации Atina, которая оказывает помощь жертвам торговли людьми, рассказывает о беженцах, которые отдают контрабандистам свои почки; о женщинах, которые вынуждены расплачиваться сексуальными услугами; и о мальчиках, которых используют для съемок детской порнографии.

«Беженцы беззащитны, зачастую у них нет и документов. Они постоянно боятся, что их посадят или что придется подать заявление на убежище в Сербии и остаться здесь. Нелегальное положение и страх делают их еще более беспомощными», — сетует Хрняк.

Именно поэтому группировки контрабандистов успешно продолжают вести свой бизнес, несмотря на официальное закрытие «балканского маршрута» в прошлом году. Хрняк считает, что промышляющие контрабандой люди — уголовники, готовые заниматься всем, что приносит прибыль. «Едва ли что-то приносит столько денег, как сделка с живыми людьми, которые платят вперед. Для контрабандистов на Балканах снова настали хорошие времена», — констатирует правозащитница.