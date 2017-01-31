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"Особо опасная вооруженная ячейка". В Германии проходит антитеррористическая операция
01.02.2017 10:14 — Новости Мира | Tut.by
В федеральной земле Гессен в среду, 1 февраля, началась масштабная антитеррористическая операция. Вооруженные спецподразделения земельной полиции и прокуратура проводят обыски в 45 различных объектах в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах и Висбаден. Обыски проходят в мечетях, офисах фирм и частных квартирах.
В поле зрения правоохранительных органов — особо опасная вооруженная террористическая ячейка, в состав которой входят более 10 человек, сообщает таблоид Bild. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне в десять часов утра по местному времени проведет пресс-конференцию.
Накануне в Берлине были задержанытрое мужчин, подозреваемых в причастности к терроризму. По некоторым данным, они связаны с террористами из группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.
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Вооруженные спецподразделения земельной полиции и прокуратура проводят обыски в 45 различных объектах в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах и...
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