В федеральной земле Гессен в среду, 1 февраля, началась масштабная антитеррористическая операция. Вооруженные спецподразделения земельной полиции и прокуратура проводят обыски в 45 различных объектах в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах и Висбаден. Обыски проходят в мечетях, офисах фирм и частных квартирах.



Фото: DW

В поле зрения правоохранительных органов — особо опасная вооруженная террористическая ячейка, в состав которой входят более 10 человек, сообщает таблоид Bild. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне в десять часов утра по местному времени проведет пресс-конференцию.

Накануне в Берлине были задержанытрое мужчин, подозреваемых в причастности к терроризму. По некоторым данным, они связаны с террористами из группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.