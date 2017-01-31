За прошедшие сутки на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем недалеко от Сочи обнаружили фрагменты тел жертв авиакатастрофы и 78 обломков лайнера. Об этом « РИА Новости » рассказал источник в силовых структурах.

«В результате погружений водолазов за сутки обнаружены семь фрагментов тел погибших и 78 обломков самолета», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее, 29 января, стало известно том, что в течение суток водолазы нашли и подняли на поверхность 38 обломков Ту-154. Об этом «РИА Новости» также сообщил источник в силовых структурах.

Крушение Ту-154 , направлявшегося в Сирию из Адлера, потерпел 25 декабря. На борту лайнера находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.