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СМИ узнали об обнаружении на месте крушения Ту-154 в Сочи фрагментов тел
01.02.2017 10:43 — Новости Мира | Tut.by
За прошедшие сутки на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем недалеко от Сочи обнаружили фрагменты тел жертв авиакатастрофы и 78 обломков лайнера. Об этом «
«В результате погружений водолазов за сутки обнаружены семь фрагментов тел погибших и 78 обломков самолета», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее, 29 января, стало известно том, что в течение суток водолазы нашли и подняли на поверхность 38 обломков Ту-154. Об этом «РИА Новости» также сообщил источник в силовых структурах.
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Ранее, 29 января, стало известно том, что в течение суток водолазы нашли и подняли на поверхность 38 обломков Ту-154.
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