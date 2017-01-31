Одна из крупнейших британских букмекерских контор Великобритании Ladbrokes принимает ставки в соотношении 4/1 (4 фунта стерлингов чистого выигрыша на каждый вложенный фунт) на то, что Дональд Трамп не продержится на посту президента США до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник глава подразделения Ladbrokes, отвечающего за ставки в сфере политики, Мэттью Шеддик.

Число делающих ставки, которых привлекла возможность заработать на политических перспективах нового хозяина Белого дома, по его свидетельству, измеряется сотнями. «Поразительно, как много людей делают ставки при соотношении 4/1 на то, что его заменят в этом году», — проинформировал Шеддик. Популярны и варианты «11/10 (10 фунтов чистого выигрыша на каждые вложенные 11) на то, что ему будет вынесен импичмент или даже что он уйдет в отставку в течение первого (президентского) срока», добавил букмекер.

Ladbrokes принимает ставки и в соотношении 4/1 на то, что Трамп пробудет на президентском посту два полных срока, а также 5/2 на то, что запланированный на этот год государственный визит президента США в Великобританию будет отменен.

Нынешняя активность бетторов, как считает Шеддик, обусловлена тем, что многие из них понесли очень большие потери, играя на результатах президентских выборов в США в минувшем ноябре, и у них есть желание хотя бы отчасти компенсировать их за счет «главного виновника» убытков.

Тем временем стало известно, что британский парламент рассмотрит 20 февраля петицию с требованием отмены госвизита Трампа в Соединенное Королевство. В тексте документа, набравшего на данный момент уже более 1,7 млн подписей, указано, что «Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, но он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом». По мнению ее автора, «хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные» высказывания американского президента «лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским».

На том же парламентском сайте появилась и альтернативная петиция в поддержку госвизита нового хозяина Белого дома. «Дональда Трампа следует пригласить совершить государственный визит, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство — это страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что людям, которые выступают против нашей точки зрения, надо заткнуть рот», — говорится в этом документе, под которым поставлено более 187 тыс. подписей сторонников.