Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи. Об этом он заявил на пресс-конференции в парламенте страны, передает агентство Yonhap.



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Пан Ги Мун заявил, что решил отказаться от «чистого» стремления изменить политику Кореи под своим руководством и объединить страну из-за разочарования действия корейских политиков.

«Я был очень разочарован ограниченными и эгоистическими отношениями в некоторых политических кругах, и я пришел к выводу, что не имеет смысла работать с ними», — сказал бывший генсек ООН.

В конце декабря 2016 года Пан Ги Мун допускал , что может принять участие в президентских выборах в Южной Корее. Он отмечал, что он готов посвятить себя полностью своей стране, если десятилетний опыт на должности Генерального секретаря ООН поможет прогрессу республики. Пан Ги Мун отмечал, что окончательное решение он примет, когда проведет встречи с представителями «разных слоев общества» и «выслушает их мнение».

Пан Ги Мун вернулся в Корею 12 января, спустя 10 лет службы в ООН . Новым генеральным секретарем организации стал бывший премьер-министр Португалии Антонио Гуттереш. Пан Ги Мун занимал эту должность с 2007 года.