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Пан Ги Мун отказался баллотироваться в президенты Южной Кореи
01.02.2017 12:40 — Новости Мира | Tut.by
Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи. Об этом он заявил на пресс-конференции в парламенте страны, передает агентство Yonhap.
Пан Ги Мун заявил, что решил отказаться от «чистого» стремления изменить политику Кореи под своим руководством и объединить страну из-за разочарования действия корейских политиков.
«Я был очень разочарован ограниченными и эгоистическими отношениями в некоторых политических кругах, и я пришел к выводу, что не имеет смысла работать с ними», — сказал бывший генсек ООН.
В конце декабря 2016 года
Пан Ги Мун вернулся в Корею 12 января, спустя
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"Я был очень разочарован ограниченными и эгоистическими отношениями в некоторых политических кругах, и я пришел к выводу, что не имеет смысла работать с ними", -...
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