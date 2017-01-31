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Ле Пен не вернула 300 тысяч евро по требованию Европарламента
01.02.2017 13:58 — Новости Мира | Tut.by
Лидер крайне правого «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не уплатила в положенный срок более 300 тысяч евро по требованию Европарламента. Дедлайн по платежу наступил в полночь по местному времени в ночь на среду. Ранее Ле Пен заявляла, что не намерена выплачивать требуемую сумму.
Европарламент
Согласно Европарламенту, помощница Ле Пен должна была проводить существенное время в Брюсселе или Страсбурге, а она почти не выезжала из Парижа.
В случае неуплаты европарламентарии угрожали удержать половину депутатской зарплаты Марин Ле Пен и отменить все полагавшиеся ей надбавки.
Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.
«Я не покорюсь травле, этому одностороннему решению, принятому моими политическими оппонентами… без доказательств и не дожидаясь решения суда», — заявила Ле Пен агентству Рейтер.
В апреле во Франции пройдут президентские выборы. Марин Ле Пен
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Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.
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