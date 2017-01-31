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Ле Пен не вернула 300 тысяч евро по требованию Европарламента

01.02.2017 13:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер крайне правого «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не уплатила в положенный срок более 300 тысяч евро по требованию Европарламента. Дедлайн по платежу наступил в полночь по местному времени в ночь на среду. Ранее Ле Пен заявляла, что не намерена выплачивать требуемую сумму.


Фото: Reuters

Европарламент обвиняет Марин Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по «Национальному фронту» Катрин Гризе из европейских фондов.

Согласно Европарламенту, помощница Ле Пен должна была проводить существенное время в Брюсселе или Страсбурге, а она почти не выезжала из Парижа.

В случае неуплаты европарламентарии угрожали удержать половину депутатской зарплаты Марин Ле Пен и отменить все полагавшиеся ей надбавки.

Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.

«Я не покорюсь травле, этому одностороннему решению, принятому моими политическими оппонентами… без доказательств и не дожидаясь решения суда», — заявила Ле Пен агентству Рейтер.

В апреле во Франции пройдут президентские выборы. Марин Ле Пен считается одним из фаворитов на президентский пост. Как ожидается, ее основными соперниками будут бывший премьер-министр страны консерватор Франсуа Фийон и бывший министр экономики центрист Эммануэль Макрон.

 
 
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Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.

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