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В России двум офицерам ФСБ и сотруднику "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене

01.02.2017 14:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Иван Павлов.

Вместе со Стояновым, добавил адвокат, обвинения в госизмене предъявлены начальнику отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергею Михайлову и его заместителю Дмитрию Докучаеву.

Павлов сообщил, что защищает одного из фигурантов, но не уточнил, кого именно.

О задержании двух офицеров ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» стало известно в середине января. Михайлова, Докучаева и Стоянова, как сообщалось ранее, задержали в декабре по подозрению в госизмене.

Источник Интерфакса в конце января сообщил, что офицеров ФСБ подозревают в сотрудничестве с ЦРУ. В рамках дела, по его данным, арестованы еще два человека, имена которых он называть не стал.

По неофициальной версии, арестованные сотрудники ФСБ связаны с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай». Михайлов, по данным «Новой газеты», был куратором «Шалтай-Болтая» от ФСБ.

«Росбалт» со ссылкой на источники сообщил, что офицеры ФСБ были задержаны после того, как на них дал показания Владимир Аникеев, которого агентство называет основателем «Шалтая-Болтая». Аникеев был задержан осенью 2016 года по подозрению в компьютерном взломе.

 
 
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По неофициальной версии, арестованные сотрудники ФСБ связаны с хакерской группировкой "Шалтай-Болтай".

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