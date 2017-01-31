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В Германии в ходе спецоперации задержали предполагаемого вербовщика ИГ

01.02.2017 15:06 — Новости Мира | Tut.by  
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В ходе масштабной антитеррористической операции в федеральной земле Гессен задержан 36-летний гражданин Туниса. Прокуратура уже выдала ордер на арест мужчины.

Он подозревается в том, что в роли вербовщика активно взаимодействовал с «Исламским государством» (ИГ), занимался контрабандой людей и сформировал террористическую сеть, которая планировала атаки в Германии. Об этом сообщили представители генеральной прокуратуры в среду, 1 февраля, во Франкфурте-на-Майне.

По их информации, конкретных объектов, где должно было произойти нападение, задержанный выбрать не успел. Планирование теракта удалось пресечь на ранней стадии.

Арестованный исламист также разыскивается тунисскими правоохранительными органами по подозрению в организации теракта в Национальном музее Бардо в Тунисе в марте 2015 года.

В поле зрения правоохранительных органов попала группа подозреваемых в составе 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Полиция провела обыски на 54 различных объектах, включая частные квартиры, офисы фирм и мечети, в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах, Дармштадт, Лимбург-ан-дер-Лан и Висбаден. В операции были задействованы более тысячи сотрудников правоохранительных органов.

 
 
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Арестованный исламист также разыскивается тунисскими правоохранительными органами по подозрению в организации теракта в Национальном музее Бардо в Тунисе в...

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