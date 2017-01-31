|
Иран подтвердил проведение ракетных испытаний
01.02.2017 17:35 — Новости Мира | Tut.by
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что 29 января были проведены испытания ракеты средней дальности, сообщает
По его словам, испытания не нарушили соглашение по ядерной программе Ирана или резолюцию ООН номер 2231, которая требует от Ирана отказаться от запусков с использованием технологий баллистических ракет.
«Мы не позволим посторонним вмешиваться в вопросы нашей обороны», — заявил министр.
30 января источники в Минобороны США заявили, что Иран провел очередное испытание баллистической ракеты. Официальные представители США, в том числе новый постпред при ООН Никки Хейли, раскритиковали запуск как «неприемлемый».
Резолюция ООН номер 2231 требует от Ирана отказаться от разработки баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и не проводить запусков «с использованием технологии баллистических ракет». Власти Ирана утверждают, что ядерное оружие не является частью их оборонной доктрины, и их ракеты не могут нести ядерные боеголовки.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал администрацию Обамы за соглашение по ядерной программе Ирана, и обещал добиться закрытия иранской программы баллистических ракет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иране утверждают, что испытания не нарушили соглашение по ядерной программе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии