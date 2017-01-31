Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что 29 января были проведены испытания ракеты средней дальности, сообщает Reuters .

По его словам, испытания не нарушили соглашение по ядерной программе Ирана или резолюцию ООН номер 2231, которая требует от Ирана отказаться от запусков с использованием технологий баллистических ракет.

«Мы не позволим посторонним вмешиваться в вопросы нашей обороны», — заявил министр.

30 января источники в Минобороны США заявили, что Иран провел очередное испытание баллистической ракеты. Официальные представители США, в том числе новый постпред при ООН Никки Хейли, раскритиковали запуск как «неприемлемый».

Резолюция ООН номер 2231 требует от Ирана отказаться от разработки баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и не проводить запусков «с использованием технологии баллистических ракет». Власти Ирана утверждают, что ядерное оружие не является частью их оборонной доктрины, и их ракеты не могут нести ядерные боеголовки.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал администрацию Обамы за соглашение по ядерной программе Ирана, и обещал добиться закрытия иранской программы баллистических ракет.