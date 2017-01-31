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Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета над Черным морем
01.02.2017 18:42 — Новости Мира | Tut.by
Киев заявляет, что с буровых вышек в районе Одесского газового месторождения российская сторона обстреляла украинский транспортный самолет. Об этом на своей странице в Facebook
«Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал», — сказано в сообщении.
Он уточнил, что об инциденте доложено президенту.
В Министерстве обороны страны рассказали, что обстреляли самолет Ан-26, но он продолжил выполнение полетного задания. Когда самолет вернулся на аэродром, при внешнем осмотре обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие — последствие обстрела из стрелкового оружия, сообщили в ведомстве.
«Экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны», —
В Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря проходят учения сил и войск ВМС ВС Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. ВМС отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы на угрожающих направлениях, а также важных государственных объектах, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное, напоминает
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Киев заявляет, что с буровых вышек в районе Одесского газового месторождения российская сторона обстреляла украинский транспортный самолет.
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