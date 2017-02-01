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В России прокомментировали инцидент с украинским самолетом
01.02.2017 22:32 — Новости Мира | Tut.by
В России утверждают, что не обстреливали украинский Ан-26. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что охрана буровых вышек только лишь подала световые сигналы самолету, который совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте, пишет
«Сегодня утром в период 11.30−12.00 по московскому времени украинский самолет ВСУ Ан-26 бортовой номер № 53 совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки „Таврида“ и „Крым-1“ в Черном море», — сказал представитель штаба.
В штабе подчеркивают, что заявления украинской стороны об обстреле самолета являются ложью.
«Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из „сигнального“ пистолета», — добавил он.
Позже Минобороны России выразило официальный протест военному атташе Украины, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Напомним, вечером 1 февраля Украина
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В России утверждают, что охрана буровых вышек только лишь подала световые сигналы самолету, который совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте.
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