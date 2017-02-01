Бывший глава нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон официально стал 69-м госсекретарем США, его кандидатуру одобрил Сенат. В ходе слушаний за Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против — 43.



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Верхняя палата Конгресса США официально одобрила кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост главы Государственного департамента США, передает Reuters .

Предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Тиллерсона поддержали 56 сенаторов, против проголосовали 43. ​

Ранее 24 января Тиллерсон прошел через процедуру одобрения Комитетом ​по международным отношениям Сената. Тогда за него проголосовали 11 членов комитета, все они входят в Республиканскую партию США. Сенаторы-демократы, в свою очередь, выступили против.

Во время слушаний в Сенате Тиллерсон заявлял, что ответ России на присоединение Крыма должен был быть более жестким. «Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», — сказал Тиллерсон. Он отметил, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению Тиллерсона, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории». Тиллерсон также сообщил, что рекомендует Украине все свои военные силы «поставить на восточной границе», предоставив им «оборонительное оружие», необходимое для того, чтобы «защитить себя».