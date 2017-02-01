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Порошенко: больше всех хочу отмены санкций против России

02.02.2017 07:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко признался, что «больше всех хочет», чтобы санкции против России были сняты. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.


Петр Порошенко. Фото: Reuters

«Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций [с России]? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию России в отношении Украины — и даже угрожает Европе», — заявил Порошенко.

По его словам, «санкции работают», и Россия «платит высокую цену за свою агрессию». Порошенко также увидел, что в России «падает уровень жизни, а российская валюта теряет в цене» из-за санкций.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. 

«Четыре года назад лишь 16% [украинцев] поддерживали членство Украины [в НАТО]. Сейчас — 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», — заявил Порошенко.

В сентябре прошлого года Порошенко также называл членство в НАТО стратегической целью Украины.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

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