Президент Украины Петр Порошенко признался, что «больше всех хочет», чтобы санкции против России были сняты. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost .



Петр Порошенко. Фото: Reuters

«Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций [с России]? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию России в отношении Украины — и даже угрожает Европе», — заявил Порошенко.

По его словам, «санкции работают», и Россия «платит высокую цену за свою агрессию». Порошенко также увидел, что в России «падает уровень жизни, а российская валюта теряет в цене» из-за санкций.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

«Четыре года назад лишь 16% [украинцев] поддерживали членство Украины [в НАТО]. Сейчас — 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», — заявил Порошенко.

В сентябре прошлого года Порошенко также называл членство в НАТО стратегической целью Украины.