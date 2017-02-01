В Румынии 1 февраля около 250 тысяч человек приняли участия в акциях протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности чиновников, которые нанесли ущерб менее 200 тысяч леев (44 тысячи евро).

Как сообщает Reuters, от 130 до 150 тысяч человек вышли на демонстрацию около здания правительства в Бухаресте. Еще 100−150 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в других румынских городах. Bloomberg пишет, что масштабы протестов приближаются к демонстрациям, предшествовавшим падению социалистического режима в стране.

Собравшиеся требовали отмены решений и отставки правительства. РИА Новости пишет со ссылкой на местные СМИ, что в Бухаресте протестующие кидали в полицейских дымовые шашки и камни, полиция в ответ применяла слезоточивый газ. Четыре человека пострадали и были госпитализированы.

Протесты в Румынии начались в середине января 2017 года, когда стало известно о планах нового правительства под руководством Сорина Гриндяну частично декриминализовать превышение чиновниками полномочий и объявить амнистию осужденным за ряд нетяжких преступлений. 31 января соответствующие постановления были приняты.

Как пишет Reuters , нововведения позволят избежать уголовной ответственности ряду румынских политиков, в том числе лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгне, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным агентства, в настоящее время румынская прокуратура расследует более двух тысяч дел о превышении полномочий. Еврокомиссия раскритиковала решение правительства Румынии. Председатель органа Жан-Клод Юнкер заявил, что «борьбу с коррупцией необходимо усиливать, а не прекращать», передает Deutsche Welle.