В Румынии 1 февраля около 250 тысяч человек приняли участия в акциях протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности чиновников, которые нанесли ущерб менее 200 тысяч леев (44 тысячи евро).

Now! Huge crowd take to the streets in #bucharest after gov defiantly passes law to pardon criminals! #romaniaprotest #anticoruptie #resist pic.twitter.com/nDlxpKPCh8