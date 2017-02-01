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В Румынии около 250 тысяч человек вышли на акцию протеста
02.02.2017 07:38 — Новости Мира | Tut.by
В Румынии 1 февраля около 250 тысяч человек приняли участия в акциях протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности чиновников, которые нанесли ущерб менее 200 тысяч леев (44 тысячи евро).
Как сообщает Reuters, от 130 до 150 тысяч человек вышли на демонстрацию около здания правительства в Бухаресте. Еще 100−150 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в других румынских городах.
Собравшиеся требовали отмены решений и отставки правительства.
Протесты в Румынии начались в середине января 2017 года, когда стало известно о планах нового правительства под руководством Сорина Гриндяну частично декриминализовать превышение чиновниками полномочий и объявить амнистию осужденным за ряд нетяжких преступлений. 31 января соответствующие постановления были приняты.
Как пишет
Еврокомиссия раскритиковала решение правительства Румынии. Председатель органа Жан-Клод Юнкер заявил, что «борьбу с коррупцией необходимо усиливать, а не прекращать»,
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