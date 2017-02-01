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Пентагон: при операции в Йемене могли погибнуть мирные граждане

02.02.2017 08:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Американские военные признали, что в ходе операции на юге Йемена могли погибнуть мирные граждане, в том числе дети.


Фото: Reuters

Жертвы могли попасть под пулеметный огонь с воздуха, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

Воздушная поддержка была запрошена наземными силами. В операции участвовали «морские котики», которые были десантированы на юге Йемена для атаки на боевиков «Аль-Каиды». Из техники были задействованы самолет, беспилотники и несколько ударных вертолетов «Апач».

Как сообщали американские военные, бой продолжался 45 минут. Были убиты 14 боевиков, среди них — трое лидеров «Аль-Каиды».

При этом медики, работавшие на месте операции, сообщили, что погибли около 30 мирных граждан, в том числе 10 женщин и детей.

В ходе операции также погиб один американский военнослужащий — Уильям Оуэнс, еще трое получили ранения. Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в военной операции за две недели президентства Дональда Трампа.

Операция в Йемене была запланирована и разработана еще при Бараке Обаме, однако приказ на ее проведение был отдан уже Трампом.

1 февраля президент вместе с дочерью Иванкой сел в вертолет и полетел на авиабазу в Дувре (штат Делавэр), чтобы лично встретить рейс с телом Оуэнса.

 
 
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При этом медики, работавшие на месте операции, сообщили, что погибли около 30 мирных граждан, в том числе 10 женщин и детей.

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