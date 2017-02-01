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НАТО отложило встречу с Украиной, чтобы не провоцировать Россию
02.02.2017 10:24 — Новости Мира | Tut.by
Руководство НАТО отложило встречу с Украиной по обсуждению системы противоракетной обороны в Восточной Европе, чтобы не провоцировать Россию. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.
На переговорах альянса с Киевом предполагалось урегулировать работу европейской системы ПРО, в частности порядок действий, если обломки перехваченной и сбитой цели или противоракеты упадут на территорию Украины.
«Неудобное время»
В Североатлантическом альянсе сочли, что для переговоров с Украиной выбрано «неудобное время», утверждается в публикации. В то время, как НАТО усиливает свое присутствие в Восточное Европе вблизи границ с Россией, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность налаживания отношений с российским лидером Владимиром Путиным.
«Существует некая политическая деликатность к привлечению к действиям Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию Москвы», — сказал собеседник WSJ.
По словам некоторых источников, в Пентагоне нарастает обеспокоенность, что Дональд Трамп может отказаться от размещения системы ПРО в Восточной Европе в рамках сделки с Россией.
Между тем президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost, заявил, что намерен
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В Североатлантическом альянсе сочли, что для переговоров с Украиной выбрано "неудобное время", утверждается в публикации.
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