Бои на Донбассе в районе Авдеевки не прекратились после краткосрочного перемирия днем 1 февраля и встречи трехсторонней минской переговорной группы. Стороны ведут переговоры и войну одновременно. На сегодня там сложились три фронта действий — гуманитарный, экономический и военный.



Фото: Reuters

Ночью 2 февраля в Донецке снова была слышна канонада, жители слышали в центре как «отлеты» целых пакетов РСЗО «Град» и работу артиллерийских орудий, так и «прилеты» в город. Это ничем не отличается от прошлой ночи, после которой попадания в жилые кварталы Киевского и Куйбышевского районов Донецка и Червоногвардейского Макеевки считали десятками, и в каждом из городов были зафиксированы по одной смерти мирных жителей. Пострадала и украинская Авдеевка, где насчитали повреждения 26 домов и двух раненых мирных жителя.

Стороны конфликта продолжают предъявлять взаимные упреки в нарушении режима прекращения огня, а немецкая пресса высказывает предположения, что Порошенко мог инициировать наступление, чтобы не допустить снятия санкций с России. В то же время сам украинский президент в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что больше всех желает снятия экономических ограничений с Москвы.

«Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет», — заявил он , отвечая на вопрос о своем отношении к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции.

Порошенко добавил, что снятие санкций лишь «упрочит российскую агрессию» против Украины.

Как бы то ни было, на Донбассе уже несколько дней продолжаются активные боевые столкновения , а сама война разбилась на гуманитарный, экономический и военный фронты, которые тесно переплетены.

Гуманитарный фронт

Объявленная Украиной добровольная эвакуация из Авдеевки, а также властями самопровозглашенной ДНР из наиболее обстреливаемых северных районов Донецка не пользуется популярностью среди населения. Из Авдеевки добровольно выехали 213 человек. Из севера Донецка желающих МЧС вывозило на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), на вечер вторника вывезли 12 человек, которые достаточно испугались, чтобы покинуть дом ночью под прикрытием брони.

Киевский район Донецка по-прежнему связан с городом маршрутными такси, в районе Путиловского моста давно мало кто живет, а из более близлежащих районов до «цивилизации» можно дойти пешком за полчаса. В пораженных районах продолжают работать магазины, и, учитывая, что география попадания снарядов в Донецке резко расширилась, жители в основном предпочитают пережидать беду в собственных квартирах. Тем более что отапливаемых бомбоубежищ в городе практически нет, а блоки «ванная-туалет» и прихожие в железобетонных домах в 2014 и 2015 годах показали свою почти абсолютную надежность при прямых попаданиях мин и снарядов.

Утром 1 февраля как в Авдеевке, так и Донецке гуманитарная ситуация сложилась так, что стало необходимо срочное вмешательство. В Авдеевке по-прежнему не было света и электроэнергии, тепло в дома подавалось в минимальном объеме, а газ шел на обогрев коксохимических печей, находящихся в режиме горячей консервации.

Новыми были проблемы Донецка. В городе, в котором частично не было воды после обесточивания Донецкой фильтровальной станции, перебило линию электропередачи еще и на Верхнекальмиускую фильтровальную станцию. Утром на официальном сайте совета министров ДНР появилось сообщение пресс-службы «Донецкгорводоканала», что предприятие в связи с повреждениями переходит в городах Донецк и Моспино на ночной режим подачи воды. Ко всему прочему на утро среды не было восстановлено энергоснабжение Северного водопроводного узла Донецка.

Вода в городе начала повсеместно отключаться. Накануне в центральных районах Донецка уже не было горячей воды. Теперь не стало и холодной для бытовых нужд. Жители в соцсетях делились интересными наблюдениями. Например, писали, что «евроремонт» в условиях войны — не благо: в красивые душевые кабины невозможно набрать воды для смыва унитазов.

В условиях начинающегося гуманитарного кризиса стороны пошли на переговоры, и в 13.00 на странице Facebook заместителя главы украинской военно-гражданской администрации Евгения Вилинского появилась запись о том, что объявлено окно тишины до 17.00 и бригады из Авдеевки выехали на ремонт.



Фото: Reuters

Паузой лучше воспользовались в Донецке. На собранной пресс-конференции Александр Захарченко воздал должное героическим ремонтникам и сообщил, что с 24.00 подача воды в Донецке восстановится в полном объеме.

В свою очередь ремонтники из Авдеевки определили место обрыва энерговвода, но начать работу не успели.

«Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии соприкосновения, — написал на своей странице губернатор Донецкой области Павел Жебривский. — Безумные „рашисты“ открыли стрельбу по ним, не обращая внимание на режим тишины. К счастью, никто из ребят не пострадал».

После этого поста Жебривский в интервью украинскому телевидению сообщил, что все же надеется на договоренность о режиме тишины на 2 февраля, но пока не знает, как это будет соблюдаться. Чиновник обратил внимание, что Донецкая фильтровальная станция пока не отремонтирована, а значит, воды по-прежнему нет и в контролируемых ДНР Ясиноватой и северной части Донецка.

В Авдеевке в квартирах держится температура от 10 до 15 градусов, вода в системе поднимается до четвертых этажей, и 2 февраля администрация собирается за счет резервов «прокачать систему» и дать жителям немного воды для бытовых нужд.

Экономический фронт

Ситуация с работой Авдеевского градообразующего коксохимического завода (АКХЗ) и связанных с ним металлургических предприятий Украины остается критичной. АКХЗ полностью закрывает потребление кокса для крупнейшего Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и частично для «Азовстали» и «Запорожстали».

По сообщению директора комбината имени Ильича Юрия Зинченко, ситуация на комбинате сложная, но контролируемая. «Вчера из-за обстрелов АКХЗ у нас сложилось критическое положение в работе наших доменных печей — кокса оставалось на двое суток, — сообщил Зинченко в Facebook. — Мы вынуждены были оставить две доменные печи из четырех и перевести их на тихий ход, чтобы поддерживать газотранспортную систему, от которой зависит жизнедеятельность всего комбината».

При этом краткосрочный режим прекращения огня 1 февраля позволил восстановить железнодорожное полотно на участке Авдеевка — Очеретино и возобновить поставки кокса из Авдеевки. Кроме того, часть кокса переадресовали из других предприятий группы «Метинвест», и комбинат имени Ильича восстановит в ближайшие дни работу всех четырех доменных печей.

Авдеевский коксохим поставил на горячую консервацию две печи, и две работают в пониженном режиме, что позволяет отгружать в день до 2 тыс. тонн кокса (при нормальной работе отгружают 6,5 тыс. тонн).

Частично заменить авдеевское предприятие могут другие коксохимы — Ясиновский и Макеевский заводы (оба — Макеевка), «Алчевсккокс» (Алчевск), Енакиевский КХЗ (Енакиево), — но все они находятся на территории, контролируемой ЛДНР, и поставка оттуда кокса в Мариуполь будет крайне затруднена.

Авдеевский коксохим держит печи от разрушения и город от замерзания с помощью газа, который поступает с территории, контролируемой самопровозглашенной республикой. Украинская областная военно-гражданская администрация ведет переговоры с международными посредниками о допуске ремонтников к техническим задвижкам, чтобы увеличить поток газа на Авдеевку.

В случае разрушения газопровода одним «шальным» снарядом Авдеевка окажется обреченной.

В ночь на 1 февраля в город внезапно прилетел премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это была первая поездка премьера на линию противостояния. До сих пор Гройсман подчеркнуто был сосредоточен на экономике и не приближался к зоне боевых действий.

Десант премьера с профильными министрами и оперативное совещание в городе еще раз подчеркнули, насколько важна для Украины технологическая цепочка «уголь-кокс-металл».



Фото: Reuters

Военный фронт

Бои под Донецком обе стороны называют исключительно «обороной». Александр Захарченко 1 февраля заявил, что вооруженные силы самопровозглашенной республики не ведут никакого наступления. «Наша задача — загнать Украину обратно в минские соглашения. Главное, не дать ей обвинить нас в том, что мы сорвали «Минск», — сказал Захарченко.

В свою очередь вечером 1 февраля в Авдеевку нагрянул главный украинский «ястреб» — глава СНБО Александр Турчинов. После совещания с военными пресс-служба СНБО процитировала Турчинова так:

«Из-за агрессивных действий российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения».

Перед украинскими военными была поставлена задача выяснить оперативные планы противника, чтобы «подготовить эффективные планы контрнаступления».

Притом что при предыдущем «контрнаступлении» части 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заняли позиции 11-го полка ДНР левее промзоны Авдеевки и продвинулись вплотную к дороге в районе «Царского села», агрессором в западных СМИ выглядит как раз ДНР.

Многочисленные яркие видеоролики пусков РЗСО «Град» из городской застройки Донецка пока говорят сами за себя.

Военные с обеих сторон крайне неохотно обсуждают контуры сложившейся в ходе боев линии противостояния. ВСУ настаивают на «минской» линии разграничения от 19 сентября 2014 года, которая совершенно точно не включала в украинскую зону никакие части Донецка и Ясиноватой.

Выход на Ясиноватскую развилку будет нарушением «Минска». Что касается продвижения от развлекательного комплекса «Царское село», то он находится на самой границе Авдеевки и Донецка, продвижение от него может блокировать прямую трассу из Донецка на Ясиноватую, и, что важно, в этих местах трудно определить, где заканчивается Авдеевка и начинаются пригороды Донецка. Если отдельные части ВСУ хотя бы частично закрепились на окраине Донецка, выбивать их оттуда будут любой ценой.

Бои по-прежнему несут признаки сражений малых пехотных групп с массированным применением артиллерии и другой специальной техники. Возможно, Александр Турчинов был сильно удивлен по прибытии в Авдеевку.

Волонтеры и журналисты, въезжающие в город, рассказывают, что как только их телефоны включаются в Авдеевке, на них начинают приходить SMS с текстом: «Солдат ВСУ, тебя найдут, когда снег растает». Текст на украинском и не является единственным вариантом SMS.

Взаимное ожесточение нарастает. 1 февраля в Киеве при большом стечении народа прощались с семью погибшими бойцами 72-й бригады ВСУ. В свою очередь, 2 февраля в Донецке намечен массовый митинг, на который собирают работников бюджетных организаций и членов общественно-политических организаций ДНР.

Реальные итоги встречи в Минске так и остаются неясными.

Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах после встречи Трехсторонней контактной группы провел 1 февраля брифинг, на котором, в частности, заявил , что в районе Донецка, Авдеевки, Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения «Трехсторонняя контактная группа с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей призывают к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня». Предполагается, что к 5 февраля этого года стороны отведут вооружение, подпадающее под действие минских соглашений, к «соответствующей линии в места их хранения».

При этом пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook обычную для этой зимы формулу: «Украинская сторона еще раз подчеркивает: меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности».

Однако уже после встречи Трехсторонней контактной группы в Донецке и Авдеевке снова завязался ночной артиллерийский бой.



Фото: Reuters

Поэтому прогнозировать, к чему приведет в ближайшие дни вспышка вооруженного противостояния на Донбассе, под нынешнюю канонаду довольно проблематично.