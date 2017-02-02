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Дутерте больше не доверяет правоохранителям и привлечет армию к борьбе с наркоторговцами
02.02.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что планирует издать указ о военной поддержке в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает Reuters.
По данным агентства, Дутерте решил привлечь военных, поскольку больше не может «доверять» правоохранительным органам. Власти Филиппин в понедельник, 30 января,
Агентство отмечает, что глава Филиппин не уточнил, что именно будет входить в компетенцию военных и сколько человек будут задействованы в операции.
Ранее Родриго Дутерте заявил о готовности ввести в стране военное положение, если проблема с наркотиками станет критической. Он отмечал, что это произойдет, если у него «будет желание» и если ситуация «перерастет во что-то действительно опасное». Дутерте также добавил, что никто не сможет его остановить.
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Дутерте решил привлечь военных, поскольку больше не может "доверять" правоохранительным органам.
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