Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что планирует издать указ о военной поддержке в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает Reuters.



Родриго Дутерте. Фото: Reuters

По данным агентства, Дутерте решил привлечь военных, поскольку больше не может «доверять» правоохранительным органам. Власти Филиппин в понедельник, 30 января, ​приостановили проведение полицией операций по борьбе с наркотиками из-за коррупции в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что глава Филиппин не уточнил, что именно будет входить в компетенцию военных и сколько человек будут задействованы в операции.

Ранее Родриго Дутерте заявил о готовности ввести в стране военное положение, если проблема с наркотиками станет критической. Он отмечал, что это произойдет, если у него «будет желание» и если ситуация «перерастет во что-то действительно опасное». Дутерте также добавил, что никто не сможет его остановить.