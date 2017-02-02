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Четверть россиян считают, что РФ должна держать под контролем бывшие республики СССР
02.02.2017 13:33 — Новости Мира | Tut.by
Каждый четвертый россиянин считает, что Россия «должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР». Об этом свидетельствует
61 процент респондентов признались, что не рассматривают Беларусь как зарубежье, для 53% опрошенных Украина не представляется заграничной страной.
То же исследование показало, что россияне стали лучше относиться к США и Евросоюзу. К США положительно относятся 37 процентов опрошенных, с ЕС — 39 процентов. В январе 2016 года эти показатели равнялись лишь 23% и 27% соответственно. Однако отрицательное отношение по-прежнему преобладает — Соединенные Штаты вызывают негативные эмоции у 49% респондентов, ЕС — у 47%.
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61 процент респондентов признались, что не рассматривают Беларусь как зарубежье, для 53% опрошенных Украина не представляется заграничной страной.
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