Европарламент одобрил в четверг, 2 февраля, введение безвизового режима для граждан Грузии. Об этом сообщается в официальном twitter европейской структуры.

За принятие этого решения проголосовали 553 депутата из 647. Против были 66 человек, а воздержались — 28.