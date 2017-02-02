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Европарламент отменил визы для Грузии
02.02.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by
Европарламент одобрил в четверг, 2 февраля, введение безвизового режима для граждан Грузии. Об этом сообщается в официальном twitter европейской структуры.
За принятие этого решения проголосовали 553 депутата из 647. Против были 66 человек, а воздержались — 28.
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Европарламент одобрил в четверг, 2 февраля, введение безвизового режима для граждан Грузии. Об этом сообщается в официальном twitter европейской структуры.
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