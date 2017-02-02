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Полиция Германии: в стране находятся около 285 потенциальных террористов

02.02.2017 15:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Личности 570 исламистов, которые могут совершить теракт, известны в настоящий момент германским правоохранительным органам. При этом около половины из них, то есть примерно 285 человек, сейчас находятся в Германии. Об этом сообщило ведомство по уголовным делам (Bundeskriminalamt, BKA) в Висбадене.


Фото: Reuters

Кроме того, по всей стране ведется 760 уголовных дел против 1 тыс. подозреваемых по статьям, связанным с террористической деятельностью исламистского толка.

По данным ВКА, с 2012 года из Германии выехали около 900 граждан для участия в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных группировок. 145 исламистов погибли, 280 вернулись назад в Германию.

В ведомстве полагают, что военные потери террористов из «Исламского государства» могут склонить и других людей с немецким гражданством вернуться в ФРГ. «Мы должны исходить из того, что в Германию будет возвращаться все больше джихадистов», — сказал глава ВKA Хольгер Мюнх.

Электронные браслеты

Ранее правительство Германии согласовало поправки в закон, которые позволяют использовать электронные браслеты для слежки за потенциальными террористами. Таким образом правительство хочет избежать провалов, подобных случаю с тунисцем Анисом Амри, который совершил в конце декабря 2016 года теракт в Берлине. Спецслужбам было известно о его радикальных взглядах и о потенциальной угрозе, которую он представлял, однако органы безопасности не смогли отслеживать его перемещение по стране — он был зарегистрирован в качестве беженца на западе страны, а теракт совершил в столице. Перед этим он постоянно менял место жительства.

Целый ряд антитеррористических инициатив был предложен 11 января министром юстиции Хайко Маасом и главой МВД Томасом де Мезьером, и электронные браслеты — лишь одна из них.

Также немецкие власти хотят запретить свободно перемещаться по стране тем беженцам, которые скрывают свое настоящее имя. Главы ведомств также предлагают упростить процедуру взятия иностранцев под депортационный арест, необходимый для того, чтобы иностранцы не могли скрыться непосредственно перед предполагаемой высылкой. Помимо этого, министры хотят увеличить срок взятия под стражу мигрантов перед депортацией — с четырех до десяти дней.

Предлагается также оказывать экономическое давление на страны, которые вопреки международному праву не захотят принимать назад своих подлежащих депортации граждан.

 
 
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В ведомстве полагают, что военные потери террористов из "Исламского государства" могут склонить и других людей с немецким гражданством вернуться в ФРГ. "Мы должны...

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