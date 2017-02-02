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Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Об этом свидетельствует документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», опубликованный санкционным подразделением Минфина США.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В частности, отныне допускаются «запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации».

Оговорено, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется соответствующее согласие Минторга США, а размер платы, причитающейся ФСБ за лицензии, сертификацию и т.д., «не должен превышать $ 5 тыс. за календарный год». Отдельное примечание гласит, что за исключением указанных выше ограниченных целей нынешнее решение «не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий» самой ФСБ или кому-либо действующему «от ее имени».

Еще в одном примечании говорится, что лицензия не разрешает «экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров, технологий или услуг» в Крым. Не разрешается также использование в расчетах счетов, которые были блокированы в США рядом санкционных президентских исполнительных указов.

27 января во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Трамп сказал, что о снятии санкций «говорить пока еще очень рано».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку этому решению США. «Сначала нужно понять, о чем идет речь», — сказал Песков ТАСС.

«Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности», — пояснил он.