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"Чтобы вышибать деньги, выставляя себя жертвой". Путин назвал причины обострения на Донбассе

02.02.2017 20:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе, заявив, что ее обострение спровоцировано украинской стороной. Такое заявление российский президент сделал на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.


Владимир Путин. Фото: Reuters

Путин подчеркнул, что обострение ситуации на Донбассе спровоцировала украинская сторона. Отвечая на вопрос журналистов, что стало причиной обострения ситуации, президент сказал, что их несколько.

«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — сказал президент (цитата по РИА «Новости»).

Путин также считает, что обострением ситуации на Донбассе Киев «затыкает» оппозицию, которая активизировалась на фоне «явных неудач в сфере экономической и социальной политик».

Кроме того, по мнению Путина, сегодняшняя украинская власть «не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения». Президент добавил, что рассчитывает на то, что «здравомыслящие силы» в Украине не позволят развиваться ситуации на Донбассе «по наихудшему сценарию».​

Ситуация на востоке Украины обострилась в конце января. Киев обвиняет в случившемся «российские террористические силы». Кремль назвал возобновление боев под Донецком провокацией украинской стороны.

 
 
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По мнению Путина, сегодняшняя украинская власть "не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения".

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