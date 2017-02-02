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"Чтобы вышибать деньги, выставляя себя жертвой". Путин назвал причины обострения на Донбассе
02.02.2017 20:08 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе, заявив, что ее обострение спровоцировано украинской стороной. Такое заявление российский президент сделал на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Путин подчеркнул, что обострение ситуации на Донбассе спровоцировала украинская сторона. Отвечая на вопрос журналистов, что стало причиной обострения ситуации, президент сказал, что их несколько.
«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — сказал президент (цитата по
Путин также считает, что обострением ситуации на Донбассе Киев «затыкает» оппозицию, которая активизировалась на фоне «явных неудач в сфере экономической и социальной политик».
Кроме того, по мнению Путина, сегодняшняя украинская власть «не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения». Президент добавил, что рассчитывает на то, что «здравомыслящие силы» в Украине не позволят развиваться ситуации на Донбассе «по наихудшему сценарию».
Ситуация на востоке Украины обострилась в конце января. Киев обвиняет в случившемся «российские террористические силы». Кремль назвал возобновление боев под Донецком провокацией украинской стороны.
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По мнению Путина, сегодняшняя украинская власть "не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения".
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