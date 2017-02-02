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Великобритания опубликовала план выхода из Евросоюза
02.02.2017 20:37 — Новости Мира | Tut.by
Правительство Великобритании
Как говорится на сайте правительства, документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем.
Документ подробно раскрывает 12 основных положений, которыми правительство Великобритании будет руководствоваться при переговорах. Они выглядят так:
Одним из наиболее важных положений является пункт о контроле над миграцией и правами британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании. В нем говорится, что Великобритания создаст такую миграционную систему, которая позволит контролировать количество людей, приезжающих в Соединенное Королевство, в том числе и из ЕС. Директива о свободном передвижении, которая действует в странах ЕС, после Brexit на Великобританию распространяться не будет, говорится в документе, но как именно будут выглядеть новые правила и понадобятся ли европейцам туристические визы в Великобританию, не уточняется.
Как говорится в документе, сейчас в Великобритании проживают 2,8 миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около миллиона британцев. Пока выход из ЕС не состоялся, все граждане стран ЕС будут пользоваться всеми правами соглашения о свободном передвижении, в том числе и правом на получение постоянного вида на жительство после пяти лет в Великобритании. Вопрос их статуса, а также статуса британцев, живущих в ЕС, в документе называется первостепенной повесткой переговоров с Брюсселем, но никаких конкретных предложений в плане не оговаривается. Правительство Великобритании рассчитывает, что начнет консультации с Брюсселем по этому вопросу до начала официальной процедуры переговоров об условиях выхода из ЕС.
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Документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза и на каких условиях будут...
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