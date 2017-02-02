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Великобритания опубликовала план выхода из Евросоюза

02.02.2017 20:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Великобритании опубликовало план выхода из Европейского союза. Документ был выложен в публичный доступ на следующий день после того, как парламент Великобритании большинством голосов дал согласие на  Brexit.


Фото: Reuters

Как говорится на сайте правительства, документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем.

Документ подробно раскрывает 12 основных положений, которыми правительство Великобритании будет руководствоваться при переговорах. Они выглядят так:

  • Ясность и определенность в переговорах;
  • Возвращение контроля над границами;
  • Усиление Соединенного Королевства;
  • Защита связей с Ирландией;
  • Контроль над иммиграцией;
  • Защита прав граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС;
  • Защита трудовых прав;
  • Свободная торговля с европейскими рынками;
  • Новые торговые соглашения с остальными странами;
  • Забота о том, чтобы Великобритания осталась лучшим местом для науки и инноваций;
  • Кооперация в борьбе с преступностью и терроризмом;
  • Мягкий и организованный выход из ЕС.

Одним из наиболее важных положений является пункт о контроле над миграцией и правами британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании. В нем говорится, что Великобритания создаст такую миграционную систему, которая позволит контролировать количество людей, приезжающих в Соединенное Королевство, в том числе и из ЕС. Директива о свободном передвижении, которая действует в странах ЕС, после Brexit на Великобританию распространяться не будет, говорится в документе, но как именно будут выглядеть новые правила и понадобятся ли европейцам туристические визы в Великобританию, не уточняется.

Как говорится в документе, сейчас в Великобритании проживают 2,8 миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около миллиона британцев. Пока выход из ЕС не состоялся, все граждане стран ЕС будут пользоваться всеми правами соглашения о свободном передвижении, в том числе и правом на получение постоянного вида на жительство после пяти лет в Великобритании. Вопрос их статуса, а также статуса британцев, живущих в ЕС, в документе называется первостепенной повесткой переговоров с Брюсселем, но никаких конкретных предложений в плане не оговаривается. Правительство Великобритании рассчитывает, что начнет консультации с Брюсселем по этому вопросу до начала официальной процедуры переговоров об условиях выхода из ЕС.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза. Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.

Ожидается, что Великобритания подаст заявление о выходе из ЕС в марте 2017 года. Brexit уже был одобрен парламентом Великобритании.

 
 
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Документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза и на каких условиях будут...

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