Правительство Великобритании опубликовало план выхода из Европейского союза. Документ был выложен в публичный доступ на следующий день после того, как парламент Великобритании большинством голосов дал согласие на Brexit.



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Как говорится на сайте правительства, документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем.

Документ подробно раскрывает 12 основных положений, которыми правительство Великобритании будет руководствоваться при переговорах. Они выглядят так:

Ясность и определенность в переговорах;

Возвращение контроля над границами;

Усиление Соединенного Королевства;

Защита связей с Ирландией;

Контроль над иммиграцией;

Защита прав граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС;

Защита трудовых прав;

Свободная торговля с европейскими рынками;

Новые торговые соглашения с остальными странами;

Забота о том, чтобы Великобритания осталась лучшим местом для науки и инноваций;

Кооперация в борьбе с преступностью и терроризмом;

Мягкий и организованный выход из ЕС.

Одним из наиболее важных положений является пункт о контроле над миграцией и правами британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании. В нем говорится, что Великобритания создаст такую миграционную систему, которая позволит контролировать количество людей, приезжающих в Соединенное Королевство, в том числе и из ЕС. Директива о свободном передвижении, которая действует в странах ЕС, после Brexit на Великобританию распространяться не будет, говорится в документе, но как именно будут выглядеть новые правила и понадобятся ли европейцам туристические визы в Великобританию, не уточняется.

Как говорится в документе, сейчас в Великобритании проживают 2,8 миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около миллиона британцев. Пока выход из ЕС не состоялся, все граждане стран ЕС будут пользоваться всеми правами соглашения о свободном передвижении, в том числе и правом на получение постоянного вида на жительство после пяти лет в Великобритании. Вопрос их статуса, а также статуса британцев, живущих в ЕС, в документе называется первостепенной повесткой переговоров с Брюсселем, но никаких конкретных предложений в плане не оговаривается. Правительство Великобритании рассчитывает, что начнет консультации с Брюсселем по этому вопросу до начала официальной процедуры переговоров об условиях выхода из ЕС.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум , по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза. Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.

Ожидается, что Великобритания подаст заявление о выходе из ЕС в марте 2017 года. Brexit уже был одобрен парламентом Великобритании.