Американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, вошел в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

Там уточнили, что это было сделано «с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия наших союзников и партнеров в регионе». Кроме того, в ходе своего пребывания в Черном море Porter примет участие в проводимых Румынией учениях «Морской щит 2017».

«Porter уже на протяжении нескольких последних лет регулярно действует в Черном море, демонстрируя постоянную приверженность безопасности и стабильности в регионе», — заявил командир эсминца капитан второго ранга Андрия Слау.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 суток.