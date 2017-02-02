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Белый дом объяснил решение о санкциях в отношении ФСБ
02.02.2017 22:36 — Новости Мира | Tut.by
Изменения в документах по санкциям США в отношении ФСБ России не облегчили их, речь идет об уточнении действия ограничительных мер. Об этом, как передает
«Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», — отметил он.
Президент США Дональд Трамп также опроверг факт ослабления санкций. «Я ничего не ослаблял», — заявил он журналистам.
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Президент США Дональд Трамп опроверг факт ослабления санкций. "Я ничего не ослаблял", - заявил он журналистам.
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