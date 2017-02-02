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ООН: обе стороны в боях в районе Авдеевки понесли "тяжелые потери"

03.02.2017 00:26 — Новости Мира | Tut.by  
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В ООН рассказали о сложной ситуации, сложившейся в районе боев на Донбассе, где серьезно обострилась ситуация в конце января. По данным организации, обе воюющие стороны понесли «тяжелые потери» в районе Авдеевки, передает ТАСС. ОБСЕ сообщает об украинских танках в Авдеевке.


Фото: Reuters

В ООН поступают «сообщения о жертвах среди гражданских, в том числе по меньшей мере четырех погибших, а также «тяжелых потерях среди комбатантов с обеих сторон», рассказал заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совбеза.

Также ООН известно о разрушениях домов и школ в Авдеевке, что вызывает «серьезную обеспокоенность возможными нарушениями международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта».

«Поступают сообщения о столкновениях, которые напрямую угрожают КПП, используемых гражданскими лицами, жилым районам и критическим объектам гражданской инфраструктуры», — отметил представитель организации.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете за 1 февраля сообщает о большом количесвте нарушений режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиноватой. По всей линии соприкосновения зафиксированы сотни взрывов. Специалисты обнаружили на контролируемой Киевом территории танки, а в зоне влияния самопровозглашенных республик — артиллерийские установки. ОБСЕ зафиксировала разрывы снарядов как в районе Донецка, так и Авдеевки. СММ подтверждает информацию о пострадавших и жертвах.

Напомним, 29 января стали поступать сообщения о том, что на Донбассе в районе Авдеевки происходят обстрелы между украинскими военными и представителями самопровозглашенной ДНР. Стороны по обыкновению возложили ответственность за нарушение режима тишины друг на друга. Тем временем из-за обстрелов город лишился на время света, отопления и воды. Власти Украины охарактеризовали ситуацию, как гуманитарная катастрофа. Ситуация продолжает накаляться: стороны сообщают об использовании все более мощного оружия. 2 февраля очевидцы рассказали о мощном взрыве в Донецке, подробности не известны.

ООН, США и ЕС призвали прекратить военные действия на Донбассе. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации спровоцировала украинская сторона, чтобы, выставляя себя жертвой, «вышибать деньги из ЕС и США». По его мнению, украинская власть «не готова к реализации минских соглашений и ищет повод, чтобы отказаться от их исполнения». Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, считает, что ответственность за ухудшение ситуации на Донбассе лежит на России.

 
 
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ОБСЕ сообщает об украинских танках в Авдеевке.

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