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ООН: обе стороны в боях в районе Авдеевки понесли "тяжелые потери"
03.02.2017 00:26 — Новости Мира | Tut.by
В ООН рассказали о сложной ситуации, сложившейся в районе боев на Донбассе, где серьезно обострилась ситуация в конце января. По данным организации, обе воюющие стороны понесли «тяжелые потери» в районе Авдеевки, передает
В ООН поступают «сообщения о жертвах среди гражданских, в том числе по меньшей мере четырех погибших, а также «тяжелых потерях среди комбатантов с обеих сторон», рассказал заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совбеза.
Также ООН известно о разрушениях домов и школ в Авдеевке, что вызывает «серьезную обеспокоенность возможными нарушениями международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта».
«Поступают сообщения о столкновениях, которые напрямую угрожают КПП, используемых гражданскими лицами, жилым районам и критическим объектам гражданской инфраструктуры», — отметил представитель организации.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете за 1 февраля
Напомним, 29 января стали поступать сообщения о том, что на Донбассе в районе Авдеевки происходят обстрелы между украинскими военными и представителями самопровозглашенной ДНР. Стороны по обыкновению возложили ответственность за нарушение режима тишины друг на друга. Тем временем из-за обстрелов город лишился на время света, отопления и воды. Власти Украины охарактеризовали ситуацию, как гуманитарная катастрофа. Ситуация продолжает накаляться: стороны сообщают об использовании все более мощного оружия. 2 февраля очевидцы рассказали о мощном
ООН, США и ЕС
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ОБСЕ сообщает об украинских танках в Авдеевке.
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