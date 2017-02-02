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СМИ узнали об отказе команды Трампа от плана Обамы по освобождению Ракки от ИГ

03.02.2017 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Советники президента США Дональда Трампа раскритиковали и отвергли план администрации предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы по наступлению на сирийский город Ракка и освобождению его от боевиков группировки «Исламское государство». Об этом в четверг, 2 февраля, пишет The Washington Post.

По сведениям газеты, 17 января, за три дня до ухода с поста главы государства, Обама попросил своего советника по национальной безопасности передать документ команде Трампа.

Напряженная работа по подготовке плана велась семь месяцев, в итоге в нем, продолжает издание, не содержалось никаких достойных вариантов, однако советники Обамы по внешней политике были убеждены, что они выработали подход, который сработает, — вооружить курдов на севере Сирии. Также в документе содержались тезисы переговоров по этому вопросу с Анкарой, которую подобная идея могла привести в ярость.

В администрации Трампа план Обамы сочли слишком рискованным и поэтому почти наверняка обреченным на провал. «Вместо того, чтобы следовать плану, команда Трампа по национальной безопасности посчитала его полностью бесполезным и сразу же его отбросила», — сообщает The Washington Post .

28 января Трамп поручил своей администрации в течение 30 дней подготовить план, в котором, в частности, должны быть указаны новые зарубежные союзники США в борьбе против ИГ и принципы их поддержки.

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция из нескольких десятков стран проводит операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с боевиками.

Город Ракка считается неофициальной «столицей» ИГ, а в Сирии, это второй после иракского Мосула оплот террористов в регионе. Группировка захватила город с 300-тысячным населением в 2013 году.

 
 
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По сведениям газеты, 17 января, за три дня до ухода с поста главы государства, Обама попросил своего советника по национальной безопасности передать документ...

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