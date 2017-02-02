Улучшение отношений между Россией и Западом может произойти, если первая изменит свою «тактику». Об этом в ходе выступления в Шотландии заявил глава Минобороны Великобритании. ​Текст его речи опубликован на сайте британского правительства.



Фото: Reuters

«Мы надеемся, что Россия изменит свою тактику, что она будет придерживаться минских соглашений, а также станет сдерживать свою безрассудную военную деятельность и каналы дезинформации», — заявил Фэллон.

Также глава британского военного ведомства отметил, что, «если это произойдет, есть потенциал для улучшения отношений». «Россия снова может стать партнером Запада, который всегда этого желал», — добавил министр.

Свою речь он завершил цитатой из романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «И мы сможем надеяться на то, что — опять цитирую Булгакова — «все будет правильно, на этом построен мир», — заключил Фэллон.​

В ходе своего выступления он также заявил о необходимости «призвать к ответу таких посыльных, как Russia Today и Sputnik». Эти издания, по мнению главы ведомства, «существенным образом вводили в заблуждение или не должным образом были беспристрастными» в отношении ситуаций в Сирии и в Украине.​ «За пределы иронии выходит то, что одна из программ [этих изданий] была названа «Правдоискатель», — отметил Фэллон.

Россия, по его мнению, «явно испытывает НАТО и Запад». «Она стремится расширить свою сферу влияния, а также дестабилизировать страны и ослабить альянс», — сообщил глава Минобороны Великобритании, добавив, что «это подрывает национальную безопасность многих союзников [Запада] и международную систему, основанную на системе определенных правил».

«Поэтому и в наших интересах, и в интересах Европы — удержать сильную позицию НАТО, а также удержать и отговорить Россию от этого курса», — заявил Фэллон. «Мы должны быть дальновидными в том, чтобы разоблачить свои действия и призвать всех членов НАТО подтвердить свою приверженность укреплению нашей коллективной обороны», — сообщил он.