Тахмина мечтала о профессии учителя, но ей пришлось уйти из школы, после девятого класса, чтобы помочь родителям обеспечивать семью. 10-летний Шерзад мечтает стать летчиком, но вынужден зарабатывать мойкой автомобилей.



По статистике, работать в Таджикистане вынужден почти каждый четвертый ребенок. Фото: Reuters

Истории детей Таджикистана, которые вынуждены работать, чтобы прокормить себя и родных, типичны.

Несмотря на принятый в Таджикистане закон об искоренении детского труда, проблема эта до сих пор не решена.

Причина тому — нерешенность социально-экономических вопросов, безработица, трудовая миграция. Многие работающие дети — из семей гастарбайтеров.

Дети вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь или помогать родителям, выполняя самую тяжелую работу.

Корреспондент Русской службы Би-би-си в Душанбе Анора Саркорова встретилась с некоторыми из работающих детей, которые просили изменить их имена, опасаясь преследования со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Тахмина, 16 лет

В нашей семье я старшая из детей. У меня еще есть младшие брат и сестра, которым 13 и 11 лет.

Мои родители больны. У отца серьезное заболевание сердца. Он практически не встает. Много лет он работал в милиции, но с работы пришлось уйти из-за проблем со здоровьем.

Ему предлагали вернуться, но лишь после дорогостоящей операции на сердце, оплатить которую мы не в состоянии. Для нас ее стоимость — целое состояние. Пытались несколько раз оформить отцу пенсию по инвалидности, но не смогли. Для этого нужно собрать много документов, а отец просто не может этого сделать.

Моя мама помогает мне по дому. Родственников у нас много, но нам почти никто не помогает.

Я работаю няней в первой половине дня. После обеда бегу на бесплатные курсы по кулинарии и шитью и кройке.

За работу няни получаю около 400 сомони (50 долларов США — прим. Би-би-си), на которые живет вся моя семья. Пока моя зарплата — единственный доход семьи.

Я мечтаю, чтобы мои брат и сестра в будущем смогли не только окончить школу, но и поступить в ВУЗ, получить специальность. Ради них я готова работать день и ночь.

Постоянная нехватка денег научила меня экономии. Одну зарплату мы тратим на еду, вторую на погашение коммунальных расходов и оплату электроэнергии, а третья расходуется на одежду, школьные принадлежности и лекарства для родителей.

Продукты питания, одежду и все необходимое я покупаю строго по списку, который мы вместе с мамой составляем. Больше всего денег уходит на еду. Мы тратим примерно 250−300 сомони (30−40 долларов).

Мяса мы покупаем немного — 2 кг, и этого количества нам хватает на месяц. Я научилась экономно готовить еду. Нельзя приучать организм к излишествам, особенно мясным.

У меня часто спрашивают: а если брату и сестренке захотелось сладкого или игрушек, как я им объясняю, что у нас нет возможности купить их? Они видят как мне трудно, как тяжело мне дается все это, поэтому с пониманием относятся ко всему, и не просят лишнего.

Все, что им необходимо, я им сама покупаю. Я слежу, чтобы они не были голодными, чтобы имели все необходимое для учебы. В школе с пониманием относятся к нашему положению, поэтому от многих школьных выплат мы освобождены.

Недавно я нашла работу своему брату. Отвела к знакомому, который занимается ремонтом телефонов. После занятий теперь он ходит на работу. И уже зарабатывает свои первые деньги — 10−15 сомони (1−3 доллара). Хватает на лепешки, на покупку каких-то необходимых ему лично вещей.

Шерзод, 10 лет

Я уже успел поработать мойщиком машин и разносчиком газет, пакетов.

Работу найти нелегко. У людей денег нет. Спасает рынок. Продаю пакеты для товаров. Подбегаю к покупателям и спрашиваю, не нужен ли им пакет. Нет нигде надежных мест. Например, нашел точку, но оттуда тебя выгонят, могут побить: конкуренция.

Мой отец — мигрант, мама — домохозяйка. Сейчас в России кризис, и папа стал редко присылать деньги. Вот я как самый старший в семье решил помочь матери и пошел работать. Теперь мама и три сестры живут на заработанные мною деньги.

Мыть машины — тоже хорошая работа, но я пока маленький для этого. Там трудятся дети постарше.

Пару раз попадал в милицию. Приглашали маму, ругали ее, а потом отпускали. Я ведь школу не бросал, учусь, но приходится подрабатывать, чтобы покупать еду.

Я мечтаю стать летчиком, но не знаю, смогу ли осуществить свою мечту. Иногда мой младший брат просит взять его с собой на работу. Но я всегда отказываю. Это очень трудно, я не хочу, чтобы он работал.

С мамой постоянно смотрим новости. Пусть в России все наладится, тогда мой папа будет зарабатывать деньги. А еще мне очень хочется, чтобы отец нашел работу здесь. Маме очень трудно. И мы скучаем по отцу.

Нилуфар, 14 лет

Моя мама — домохозяйка, отец подрабатывает случайными заказами. Он мастер по ремонту квартир. Зимой работы почти нет, поэтому очень часто у нас нет денег.

В нашей семье шесть детей, и еще с нами живет бабушка.

Каждое утро я продаю молоко, которое из кишлака привозит бабушка. Мне часто помогают младшие брат и сестра, если я болею или хожу на занятия. Уроки стараюсь не пропускать. Я отличница, стараюсь все успеть.

От продажи молока у нас остается 20 сомони (2 доллара). На них мы покупаем картофель, масло. Лепешки печем сами. Муку покупаем на пенсию бабушки. На одну ее пенсию можно купить мешок муки — и всё.

Муку стараемся экономить, чтобы хватило до следующего месяца. Других доходов, кроме пенсии бабушки и денег, которые мы выручаем от продажи молока, у нас нет.

Очень хочу стать врачом, но получится ли у меня поступить в мединститут — не знаю. Пока что я в школе занимаюсь дополнительно химией и физикой. Учителя помогают.

Питаемся скромно. По утрам едим лепешку с молоком. Мясо мы покупаем один раз в месяц по килограмму. Стараемся тратить его экономно, но часто готовим еду без мяса.

Зарина, 13 лет

Я учусь в седьмом классе, отличница. Моя мама больна и она не может работать, поэтому она сидит дома. У папы нет постоянной работы. Он автослесарь. Если есть заказы, он работает, а если нет — сидит дома.

У меня есть еще младшие брат и сестра.

Я сижу на базаре и продаю лепешки. Иногда до начала занятий, иногда — после. Бабушка живет вместе с нами и тоже нам помогает. Она работает в домоуправлении, убирает мусорные контейнеры. Ее заработок небольшой, но хватает на покупку масла, муки и овощей.

Деньги от продажи лепешек мы тратим на школьные принадлежности, хлеб, масло. Мы стараемся помогать бабушке и маме.

Когда папа находит заказ, то в семье всегда праздник. Мы покупаем мясо и готовим плов. Родители покупают нам сладости, овощи и фрукты, макароны. Они очень любят нас и сильно переживают, что мне приходится работать.

Некоторые мои одноклассники бросили школу, потому что у родителей не было денег. Уехали в Россию на заработки вместе с родителями.

Мой отец тоже раньше ездил в Россию. Он работал на стройке. Но потом кризис, с работой стало плохо, а затем его депортировали. Он пытается найти работу, но найти ее очень трудно.

Согласно последнему исследованию ситуации с детским трудом в Таджикистане, проведенному государственным агентством по статистике и Международной организацией труда, из 2,2 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет работают более 23% или 522 тысяч несовершеннолетних. Наиболее высокий уровень занятости (45,5%) отмечается среди мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет. Однако и в младшей возрастной группе — от 5 до 11 лет показатели занятости также довольно высокие — 10,7%. Это первое и пока единственное исследование было проведено четыре года назад, однако эксперты МОТ и таджикские чиновники заявляют, что ситуация с тех пор значительно ухудшилась в связи с экономическим положением в России, где трудится до миллиона таджикских мигрантов. Многие из них были вынуждены вернуться на родину, а здесь работу найти не смогли. Душанбе подписал международные правовые акты об искоренении детского труда и Конвенцию о защите прав ребенка. В рамках борьбы с использованием детского труда ежегодно в стране проводятся милицейские рейды. Силы правопорядка задерживают работающих детей на рынках и автомойках, вызывают для разговора родителей несовершеннолетних.